Mike Brown et Darvin Ham en discussion avec les Clippers : qui se sent prêt pour venir coacher à Choke City ?

Dans la liste des questions les plus chaudes du moment, l’identité du prochain coach des Clippers se trouve presque tout en haut. Après de premières auditions, deux nouveaux noms reviennent avec insistance du côté de l’autre franchise de Los Angeles.

Après le départ de Doc Rivers, qui a trouvé sa nouvelle maison du coté de Philadelphie, Kawhi Leonard and co se retrouvent donc SCF (sans coach fixe) depuis une dizaine de jours. Comme nous le confirme le légendaire insider Adrian Wojnarowski de chez ESPN, le siège de la franchise de Steve Ballmer est en train de se transformer en véritable moulin, avec des candidats qui se succèdent jour après jour pour passer l’entretien d’embauche. On fait le point sur les noms qui circulent. Du coté de L.A., le nom de Mike Brown, actuel assistant de Steve Kerr à Golden State, pourrait intéresser. En effet, le CV très solide de l’ancien coach de LeBron James à Cleveland et assistant chez les Warriors pendant les deux titres de 2017 et 2018 font de lui un candidat sérieux pour relever le défi. Ça lui changerait la vie à Mike, de passer des Splash Bro aux tranches de pain de mie Jacquet.

Golden State assistant Mike Brown had a head coaching interview with Clippers in recent days, sources tell ESPN. Clippers are meeting with multiple candidates. Assistant Ty Lue is still in a strong position there, per sources. https://t.co/Isu1on587e — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2020

De l’autre coté, Malika Andrews d’ESPN nous apprend que Darvin Ham, assistant de Mike Budenholzer à Milwaukee, serait également sur les tablettes du board des Clippers. Peut-être un peu moins expérimenté à ce poste, Ham, qui a d’ailleurs été l’assistant de Mike Brown chez les Lakers, semble aussi être un candidat intéressant après un travail reconnu au sein de la meilleure équipe de la saison régulière 2019-20. Pour preuve, les Clippers ne seraient pas les seuls sur le dossier, puisque les Pacers seraient aussi intéressés par le coach dont il ne faut pas traduire le nom en français sous peine de soufflement du nez assuré. Au-delà de ces deux noms, et comme on vous le rappelait il y a quelques jours, la liste des candidats potentiels pour le poste est longue. Parmi ceux que l’on connait, Sam Cassell, Jeff Van Gundy ou encore Tyronn Lue, avec une petite avance pour ce dernier. Comme nous le précise Woj, l’ancien assistant de Doc River semble dans une position confortable pour reprendre l’affaire. Sa connaissance de l’équipe, son expérience dans la gestion des stars et sa bague remportée avec les Cavaliers en 2016 semblent être des arguments de taille pour convaincre les dirigeants de Los Angeles.

Tyronn Lue, Mike Brown, Darvin Ham, Sam Cassell… La tribu des Clippers se la joue Koh-Lanta avec autant de candidats pour reprendre la place de coach. Mais tout le monde sait bien qu’à la fin, il n’en restera qu’un.

