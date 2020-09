Six postes à prendre et des grands noms disponibles : c’est l’heure de faire le point sur le marché des coachs

Si la Free Agency 2020 ne s’annonce pas folle du tout, il y a des grands noms qui sont disponibles sur les bancs. Et plusieurs franchises très ambitieuses sont aujourd’hui à la recherche de leur homme fort pour atteindre leurs objectifs. Après le départ de Doc Rivers des Clippers hier, certaines cartes ont en plus été redistribuées, c’est donc le moment idéal pour faire un point complet.

Houston Rockets

Ancien coach : Mike D’Antoni

Les noms qui circulent pour le remplacer : Doc Rivers, Tyronn Lue, Jeff Van Gundy, Kenny Atkinson, Wes Unseld Jr., Stephen Silas, Sam Cassell

L’expérience micro-ball portée par Mike D’Antoni a foiré en Playoffs, avec une défaite en cinq matchs face aux Lakers en demi-finale de Conférence Ouest. C’est désormais l’heure du changement. En fin de contrat, MDA a décidé de passer à autre chose et on se demande qui va prendre le relais pour guider James Harden et sa bande dans les années à venir. Le Barbu est véritablement dans son prime, alors pas de temps à perdre. Ce n’est donc pas une surprise de voir des grands noms avec de l’expérience comme Doc Rivers – tout juste arrivé chez Pôle Emploi – et Jeff Van Gundy parmi les candidats, ou encore Tyronn Lue, qui a gagné un titre NBA avec LeBron James et Kyrie Irving sous la main. L’ancien coach des Nets Kenny Atkinson, auteur d’un gros boulot pour redresser Brooklyn, fait aussi partie du lot, avec quelques assistants dont Sam Cassell, aujourd’hui aux Clippers et double champion NBA avec les Fusées en tant que joueur. Daryl Morey a une décision importante à prendre, et il faudra surveiller aussi les changements qui pourraient être réalisés au niveau de l’effectif après l’échec de cette saison.

Indiana Pacers

Ancien coach : Nate McMillan

Les noms qui circulent pour le remplacer : Mike D’Antoni, Mike Brown, Dave Joerger, Jacque Vaughn, Chauncey Billups, Darvin Ham, Ime Udoka, Nate Bjorkgren et une ribambelle d’autres d’assistants

Deux semaines après avoir prolongé Nate McMillan, les Pacers ont décidé de jeter ce dernier par-dessus bord suite au sweep du premier tour des Playoffs contre Miami. La philosophie du bonhomme ne collait visiblement plus à la franchise, autant sur le plan du jeu que dans les vestiaires, et les dirigeants d’Indiana cherchent désormais un coach plus en adéquation avec leur vision. Mike D’Antoni était l’un des favoris après le départ de McMillan, mais MDA semble plus proche de Philadelphia aujourd’hui. Ça parlait aussi pas mal de Billy Donovan, désormais à Chicago. Ces dernières semaines, beaucoup de candidats potentiels (notamment des assistants) ont été cités, les Pacers voulant faire une recherche élargie avant de vraiment se positionner. Du coup, ça reste pour l’instant assez flou. D’après les news les plus récentes, Dave Joerger, Darvin Ham (assistant aux Bucks), Ime Udoka (assistant aux Sixers) et Nate Bjorkgren (assistant aux Raptors) seraient particulièrement dans le mix.

Los Angeles Clippers

Ancien coach : Doc Rivers

Les noms qui circulent pour le remplacer : Tyronn Lue, Jeff Van Gundy, Sam Cassell

On ne s’attendait pas à voir la franchise des Clippers dans cette liste. Car même après le fiasco des Playoffs, Doc Rivers semblait safe pour la saison 2020-21. Mais finalement, l’ère Doc est terminée et il va falloir trouver le bon gars pour maximiser l’effectif de l’autre franchise de Los Angeles, vous savez celle qui choke au pire moment. Assez naturellement, on retrouve le nom de Tyronn Lue, cité dans beaucoup de rumeurs pour redevenir head coach et assistant aux Clippers cette saison. Il connaît l’effectif californien, il a déjà coaché des stars et possède une bague au doigt, ça pourrait convaincre Steve Ballmer. Sam Cassell est également un assistant de l’équipe de L.A., c’est un ancien joueur respecté qui a remporté des titres, mais il n’a jamais été head coach. On retrouve aussi du Jeff Van Gundy dans les candidats potentiels, lui qui semble apparaître dans toutes les rumeurs à chaque fois qu’il y a un poste de dispo. À voir donc mais ce qui est sûr, c’est que la pression sera immense sur les épaules du futur entraîneur. Car non seulement les attentes sont énormes, mais en plus Kawhi Leonard et Paul George peuvent potentiellement devenir agents libres en 2021.

New Orleans Pelicans

Ancien coach : Alvin Gentry

Les noms qui circulent pour le remplacer : Doc Rivers, Tyronn Lue, Wes Unseld Jr., Dan Craig

Qui va prendre en main l’un des effectifs les plus prometteurs de la NBA, avec Zion Williamson, Brandon Ingram & Cie ? Passés à côté de leur bulle, les Pelicans ont déçu chez Mickey et Alvin Gentry a fait les frais de cet échec. Depuis le licenciement de ce dernier, le boss David Griffin ne s’est pas vraiment positionné et on n’entend pas beaucoup parler des Pels. On verrait bien Mike D’Antoni étant donné que sa philosophie colle bien avec le style de jeu et l’effectif de New Orleans, mais cela ne devrait pas se faire. Le nom de Tyronn Lue, qui a bossé avec Griffin à Cleveland, circule du côté de la Louisiane, et Doc Rivers s’est désormais ajouté à la liste. Mais la discrétion des Pelicans pourrait également signifier autre chose : selon Oleh Kosel, qui couvre la franchise de NOLA sur SB Nation, les dirigeants sont peut-être intéressés par des assistants toujours dans la bulle actuellement ou qui viennent de la quitter, genre Dan Craig (Heat) ou Wes Unseld Jr. (Nuggets).

Oklahoma City Thunder

Ancien coach : Billy Donovan

Les noms qui circulent pour le remplacer : Will Hardy, David Vanterpool, Adrian Griffin

Même si le Thunder a réalisé une saison surprise cette année sous l’impulsion de Chris Paul, la franchise d’Oklahoma City va enclencher le mode reconstruction à un moment donné. Billy Donovan a refusé de continuer l’aventure et Sam Presti cherche donc son successeur. Comme chez les Pelicans, on n’entend pas énormément de rumeurs venant d’OKC, mais le Thunder semble chaud pour lancer un assistant coach, ce qui n’est pas illogique étant donné le projet. Will Hardy (Spurs), David Vanterpool (Timberwolves) et Adrian Griffin (Raptors) seraient notamment dans les petits papiers de Presti. Sinon, on verrait bien un Kenny Atkinson, réputé pour sa capacité à développer des jeunes joueurs dans un beau projet collectif. Affaire à suivre.

Philadelphia 76ers

Ancien coach : Brett Brown

Les noms qui circulent pour le remplacer : Mike D’Antoni, Tyronn Lue, Doc Rivers

Alala les Sixers, évidemment. Qui va succéder à Brett Brown pour diriger le Process ? Avant l’arrivée de Billy Donovan à Chicago, on était sur une course à trois avec ce dernier, Mike D’Antoni et Tyronn Lue. MDA est visiblement le favori d’après les dernières rumeurs, même si on a des difficultés pour comprendre ce potentiel mariage, à moins que les Sixers prévoient plusieurs mouvements pour mieux faire coller l’effectif à D’Antoni. On n’en est pas encore là, d’autant plus qu’un nouveau candidat vient de s’incruster dans le lot puisque Doc Rivers serait également convoité maintenant qu’il est libre. Du gros nom donc, et surtout une grosse mission qui attend l’heureux élu. Il y a un duo Joel Embiid – Ben Simmons à maximiser (ou à briser…), il faudra repartir dans le bon sens après la saison très décevante de cette année, tout ça dans une ville comme Philly qui ne fait pas de cadeau.

Six franchises à la recherche d’un coach, de nombreux candidats à la recherche d’un poste, dont certains noms ronflants. Pas de doute, le jeu des chaises musicales est passionnant sur les bancs NBA. Il faudra surveiller ça de près dans les jours et semaines à venir, car les choix des uns et des autres pourraient redéfinir une partie de la Ligue.