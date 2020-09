Delonte West aperçu en train de faire la manche à Dallas : Mark Cuban lui tend la main et veut payer pour son traitement

Deuxième fois cette année que des images de Delonte West attristent la planète NBA. Trouvé en train de faire la manche à Dallas, l’ancien combo-guard a été récupéré en voiture par le propriétaire des Mavericks qui veut aider le joueur et payer pour ses soins.

C’est encore de bien tristes images de Delonte West qui sont apparues sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. L’ancien joueur passé par Boston, Seattle, Cleveland et Dallas a justement été aperçu dans les rues de la métropole texane en train de faire la manche pour se nourrir. Ce n’est malheureusement pas la première fois que des images du tatoué choquent la planète basket. En janvier dernier, deux vidéos avaient déjà attristé toute la Ligue, on y voyait West en train de se faire tabasser en plein milieu de la route puis menotter par la police et tenant des propos incohérents. Déjà à l’époque, ses anciens coéquipiers, dirigeants et coachs avaient essayé de l’aider. Après le retentissement des vidéos du début d’année, The Athletic avait révélé que l’association des joueurs l’aidait financièrement et que Danny Ainge lui avait proposé plusieurs fois un poste de scout chez les Celtics. Cette fois, selon ESPN, c’est Mark Cuban qui passe à l’action pour tenter d’aider celui qui a porté le maillot de sa franchise à la fin de sa carrière professionnelle.

La photo diffusée ayant été prise à Dallas, le propriétaire des Mavericks a récupéré son ancien joueur à une station-service ce lundi avec la volonté de l’accompagner et de payer pour son traitement. Passé par les Mavericks lors de sa dernière saison en NBA en 2011-12, West avait aussi joué par la suite pour les Legends du Texas, l’équipe de G League affiliée aux Mavs, en 2013 et 2015. Cuban connait donc bien le joueur et a déjà tenté de l’aider par le passé. Diagnostiqué bipolaire en 2008, le joueur soufrerait aussi de problèmes d’addictions et ses proches tentent de l’aider depuis longtemps, sans succès. Son ami et ancien coéquipier Jameer Nelson avait déjà alerté sur la nécessité d’aider Delonte West en janvier dernier. Après un passage de huit ans dans la Grande Ligue, il a connu quelques soucis extra-sportifs qui ont fini par l’écarter de la NBA. Il avait ensuite rejoint l’antichambre de la NBA puis la Chine avant de disparaitre complétement des radars en 2015.

Triste destin pour Delonte West qui refait malheureusement la une pour de mauvaises nouvelles. Le monde de la NBA ne reste en tout cas pas insensible à son cas et Mark Cuban veut faire le nécessaire pour aider son ancien joueur, en espérant que ça fonctionne cette fois.

Sources texte : The Athletic, ESPN