Choquant : Delonte West arrêté par la police de Washington dans un état critique, l’ex-joueur NBA a touché le fond…

Alors que la NBA pensait passer une nuit tranquille autour du MLK Day, des images troublantes ont été partagées sur les réseaux sociaux et immédiatement changé l’ambiance sur la planète basket. Delonte West serait dans un état épouvantable, comme les premiers rapports semblent le confirmer.

Tout part d’une vidéo envoyée sur le compte de damani_givens, un Twittos qui voulait partager ce qu’il venait de voir et vivre dans sa région. Une fois les premières vérifications effectuées, on comprend que le Twittos en question se trouve dans la région de PG County, le comté de Prince George, qui est situé dans l’état du Maryland, à l’Est de la capitale américaine, Washington D.C. Une information importante, car elle permet de lier les événements suivants. Sur cette vidéo partagée dans la nuit de ce lundi, on y voit un homme assis sur le trottoir, les mains visiblement menottées derrière le dos, et le torse nu couvert de tatouages. Immédiatement, à la forme du visage et à la chevelure de l’homme en question vient un premier choc, pour ceux qui ont connu la Ligue de ces 15 dernières années : il s’agit très certainement de Delonte West, l’ancien-joueur NBA qui faisait notamment partie de la clique de LeBron chez les Cavs il y a dix ans. Une piste qui va vite se confirmer, en observant tout simplement les tatouages présents sur l’homme qui est dans la vidéo. Croix dans le cou, ailes sur le torse, fleurs sur le haut des épaules, plus de doute possible, c’est bien Delonte West. Par conséquent, maintenant qu’on ne peut plus se tromper sur l’identité de la personne, on doit tristement dérouler les faits qui ont été associés au joueur en ce début de semaine. Arrêté dans la rue par la police, Delonte tente d’expliquer qu’il marchait tranquillement quand un homme l’a approché avec un flingue à la main. Difficile cependant d’en savoir plus sur la suite de ses propos, entre des mentions de Navy Seals et de Donald Trump (?), tout ce qu’on sait c’est que West ne coopère pas avec les forces de l’ordre présentes sur place lorsque des questions lui sont posées, l’ancien joueur répétant qu’il n’en a plutôt rien à foutre (« I don’t give a fuck ! »). Des images évidemment très perturbantes.

Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt — Maybe: Damani (@damani_givens) January 21, 2020

Mais dans une deuxième vidéo qui est apparue cette fois sur le compte de N90sKindOfWorld, ce même lundi, on peut y voir une scène encore plus troublante liée à West… Âmes sensibles s’abstenir. La vidéo montre un homme en train de se faire tabasser en plein milieu de la route, devant des voitures à l’arrêt. La personne qui filme, et qui a reconnu le joueur, est proche de la sortie Indian Head comme on peut le voir pendant son enregistrement. Une ville située dans l’état… du Maryland, donc dans la même zone que le Twittos mentionné plus haut. Beaucoup d’éléments qui se croisent et nous laissent donc penser qu’il s’agit bien de Delonte West sur cette deuxième vidéo, de quoi donner froid dans le dos de ceux qui ont connu le scoreur des années 2000. Les images imposent le silence, et en même temps… tout le contraire. Comment laisser un ancien pro toucher de telles profondeurs abyssales ?

Dans la foulée, nombreux sont ceux qui, par leurs propres moyens, ont tenté de sonner l’alarme de la NBA en ce jour de Martin Luther King. Entre la puissance des réseaux sociaux de nos jours, l’association des joueurs et le suivi qui existe entre la Ligue et ses anciens athlètes, sans parler de la fraternité des joueurs NBA qui perdure au fil des décennies, il doit bien y avoir un moyen d’aider Delonte dans sa tourmente. Cependant, malgré toutes ces pensées bienveillantes et en attendant une suite qu’on espère positive, une réaction a réuni tous ceux qui connaissent le dossier West : aussi horrible que ce soit, ce n’est pas une surprise de le voir en arriver là. La dernière fois que nous avions parlé en détail de Delonte West, c’était en février 2016, lorsque le joueur avait été retrouvé dans le parking d’un Jack-in-the-Box, en pleine soirée. Seul, sans ses chaussures et portant une blouse blanche d’hôpital, Delonte avait dit à un fan qui le croisait là qu’il n’était plus fait pour cette vie… Et depuis ? Pas grand chose, hormis une réalité incontournable, celle d’un homme tout simplement malade, à la santé mentale défaillante. On ne sait jusqu’où va aller cette longue et pénible chute, on ne sait pas non plus si quelqu’un va lui tendre la main, mais on sait que voir un ancien joueur de NBA dans un tel état est insupportable.

Secouer la tête et soupirer de tristesse, voilà ce qui nous est imposé en voyant Delonte West dans un tel état aujourd’hui. Les problèmes mentaux du joueur, notamment sa bipolarité, l’ont mené vers les chemins les plus sombres. En espérant qu’il retrouve le droit chemin, avec l’aide de quelqu’un, et le plus vite possible…

Source : Complex