Ça va bientôt bouger chez les Sixers : Tyronn Lue, Mike D’Antoni, Buddy Hield, on fait le point sur les « solutions » pour sauver le Process

Ça devrait bientôt bouger du côté de Philly ! Le sweep au premier tour a eu raison de Brett Brown et les rumeurs enflent de plus en plus. Tyronn Lue, Mike D’Antoni, des rumeurs de trade avec Buddy Hield dans le lot… allez, on fait le point sur la situation chez les Sixers.

Ça fait un mois tout pile que Brett Brown a été prié de faire ses cartons par la direction des Sixers. Le sweep face aux Celtics n’est pas passé, Philly n’a pas respecté ses objectifs et après plusieurs années à la tête du Process, BB a été le premier à sauter en Pennsylvanie. Il y a donc une place à prendre sur le banc et quelques candidats se sont démarqués ces dernières semaines, trois pour être précis. Au sein du trio, il y avait notamment Billy Donovan, mais l’ancien coach d’Oklahoma City a signé chez les Bulls en début de semaine. On serait donc désormais sur un face-à-face entre deux candidats pour le poste de head coach. Deux techniciens qui ne font pas forcément l’unanimité. Allez, on conseille aux fans des Sixers une série d’exercices de respiration avant de lire la suite : Tyronn Lue et Mike D’Antoni seraient les deux derniers candidats en lice selon Sports Illustrated. Après la blessure de Ben Simmons juste avant les Playoffs et le sweep au premier tour face à Boston, pas sûr que cette news remonte vraiment le moral des fans de Philly. Ty Lue, assistant de Doc Rivers chez les Clippers et champion à la tête des Cavs en 2016, a vu son nom être cité dans beaucoup de rumeurs ces dernières semaines. Quant à Mike D’Antoni, qui a décidé de quitter Houston, il semble aujourd’hui être le candidat favori des Sixers.

D’après Kevin O’Connor de The Ringer, MDA tiendrait effectivement la corde pour décrocher le poste. Un choix étrange, dont on a déjà parlé récemment : un adepte du small ball pour une équipe de grande taille, le fit est clairement chelou. Et l’arrivée de Mr. Pringles pourrait donc être accompagnée de mouvements dans le roster : bingo, selon Yahoo Sports, les Sixers seraient ouverts aux propositions de trade si la piste D’Antoni venait à se concrétiser. On ne sait pas encore qui serait disponible ou non, mais en tout cas ça ne s’annonce pas évident. On imagine que le front office ne retiendra pas Tobias Harris ou Al Horford en cas d’offre solide, mais bonne chance pour les bouger au vu du contrat des deux joueurs. Le rookie Matisse Thybulle sera lui forcément ciblé en cas de négociation autour d’un trade d’ampleur. Mais surtout, quel avenir pour Joel Embiid et Ben Simmons ? Difficile d’imaginer les deux quitter Philadelphie mais la compatibilité avec le jeu de Mike D’Antoni est trèèès loin d’être évidente, surtout pour le pivot. En attendant de bazarder tout le monde, les dirigeants étudieraient quelques pistes et le nom de Buddy Hield a fuité. Le shooteur, relégué sur le banc des Kings, pourrait aider à régler les soucis de spacing, mais possède lui aussi un contrat assez lourd. C’est donc un sacré chantier qui s’annonce pour les Sixers, qui pourrait débuter très bientôt avec la nomination d’un nouveau coach. À suivre.

Les dirigeants prendront-ils le risque de toucher au duo Simmons – Embiid, symbole du Process ? Mike D’Antoni serait en tout cas favori pour le poste de coach et son arrivée pourrait être accompagnée de quelques changements à Philadelphie.

