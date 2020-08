Les Sixers continuent leur recherche de coach : attention, y’en a un qui a une bonne tête de vainqueur…

Depuis leur départ la queue basse de la bulle, les Sixers sont en recherche intensive d’un coach de premier plan pour remplacer Brett Brown. Plusieurs pistes sont évoquées, tels que Jason Kidd, John Lucas ou encore le favori pour prendre les rênes, le seul, l’unique… Tyronn Lue. Non, cette phrase n’est pas une blague.

Alors que les Playoffs vont reprendre ce samedi soir dans la bulle d’Orlando, les Sixers, déjà rentrés à Philadelphie à l’aide d’un coup de pied dans l’oignon des Celtics, sont toujours à la recherche du coach qui va les mener jusqu’au sommet. Eh oui, pour driver Ben Simmons et Joel Embiid, il faut la crème de la crème du coaching, et un nom semble se dégager en Pennsylvanie : Tyronn Lue, bah oui, logique. Selon le Philadelphia Inquirer, l’actuel assistant coach de Doc Rivers aux Clippers serait la piste privilégiée par les Sixers pour mener la barque. La mener où on ne sait pas vraiment, mais son CV à l’air d’impressionner la direction de Philly. Coach Lue a quand même trois finales NBA dont une bague à son palmarès. Les rageux diront que c’était grâce à LeBron et Kyrie, mais l’ami Tyronn est au dessus de tout ça, car les vrais savent que c’est grâce à ses ajustements tactico-techniques que les Cavs ont battu les Warriors en 2016. L’info est surprenante, surtout quand sait que Lue demanderait 7 millions de dollars par an de salaire, rien que ça. Mais a priori, l’intérêt est mutuel entre la franchise et le coach, donc l’argent ne serait apparemment pas un problème pour Elton Brand, manager général de Philly. Mais attention, la concurrence sera rude avec les autres franchises en dèche de coach. Les Pels sont prêts à passer à l’action, les Nets sont à l’affût, bref, tout le monde s’arrache Tyronn Lue, et on vous rappelle que cette article n’est toujours pas une blague.

Mais que les fans des Sixers se rassurent, rien n’est encore fait et d’autres entraîneurs sont encore en lice. À commencer par Jason Kidd (ou plutôt Ason Kidd without a J pour les anciens), qui serait intéressé par le banc de Philadelphie. Toujours selon le Philadelphia Inquirer, l’assistant de Frank Vogel chez les Lakers veut retrouver les responsabilités d’un head coaching à Philly. En même temps coacher un meneur qui shoote comme un pied mais qui est un playmaker de génie, on ne sait pas pourquoi… mais ça irait bien à J-Kidd. Enfin, le dernier candidat serait John Lucas. Un nom un peu moins connu que les deux autres, mais beaucoup d’expérience dans la Ligue. Déjà passé par plusieurs bancs en NBA, dont celui des Spurs avant que Pop ne prenne la main, mais également celui des Sixers entre 1994 et 1996, il est depuis 2016 dans le coaching staff de Mike D’Antoni aux Rockets. L’ancien meneur serait donc enclin à reprendre du service en tant que head coach dans la franchise de Pennsylvanie. D’autres noms sont sorti comme ceux de Dave Joerger, Ime Udoka ou encore Jay Wrights, mais sans confirmation d’un réel intérêt des deux côtés.

Beaucoup de mouvements chez les coachs dans cette fin de saison. Après la folle rumeur Popovich aux Nets, ce sont maintenant les Sixers qui entrent dans la danse et sont visiblement à fond sur Tyronn Lue. La valse des entraîneurs peut commencer, on a déjà sorti le pop corn.