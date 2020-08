Russell Westbrook de retour pour le Game 5 : le Brodie a des comptes à régler avec son ex

Russell Westbrook semble prêt à revenir pour faire ses grands débuts dans ces Playoffs 2020 si particuliers. Après deux défaites et des records de briques à la pelle, le meneur des Rockets devrait être en tenue pour donner un coup de mains à ses coéquipiers dans un Game 5 presque décisif face à ses anciens copains de l’Oklahoma.

Comme prévu, la série entre le Thunder d’OKC et les Rockets de Houston est la plus serrée de ce premier tour dans la bulle. James Harden et les artilleurs du Texas ont pris les deux premiers matchs sans trop forcer, mais c’était avant que le trio CP3/SGA/Schroder ne se réveille pour arracher l’égalisation après deux matchs ultra disputés. Bref, 2-2, balle au centre et ce Game 5 s’annonce presque déjà décisif du côté d’Orlando. Le moment parfait pour libérer le Marsupilami du banc et le laisser foutre le bordel dans une défense d’OKC qui commençait à s’ennuyer un peu devant la ligne à trois points adverse et qui va désormais devoir gérer le deuxième larron des Fusées. Retenu sur le banc depuis le 11 août dernier et une élongation au quadriceps, on sentait le Brodie trépigner d’impatience sur le banc de Houston. Les Rockets ont pu tester leur meneur jeudi dernier pour son premier entrainement en cinq contre cinq depuis sa blessure. Et d’après ESPN qui cite une source proche de l’équipe, Russell Westbrook n’a rien perdu de son explosivité et devrait être en tenue pour le Game 5 bien que Mike D’Antoni pourrait envisager une restriction de temps de jeu.

Après quatre matchs à plus de 50 tirs à trois points tentés, et même un record de Playoffs à 58, les Rockets vont pouvoir ralentir un peu sur le lancer de briques et profiter de la percussion et de l’agressivité vers le cercle de leur meneur. En son absence, les tickets shoots du Brodie ont été répartis entre les shooteurs de Houston, et c’est surtout Eric Gordon qui a dû endosser le costume de deuxième option offensive en tournant à 19,3 points dans cette série, mais avec un horrible 22,7% à trois points (pour 8,5 tentatives par match !). Bref, Mike D’Antoni et les Rockets attendaient impatiemment le retour de Westbrook, sûrement encore plus motivé à l’idée d’affronter la franchise où il a passé ces dix dernières années. En quatre apparitions dans la bulle, il tournait à 24,2 points, 6,2 rebonds et 7,7 passes décisives par match. Un apport non négligeable pour tenter de contourner l’obstacle OKC dans une série un peu particulière pour Russell Wesbrook.

Le duo Harden/Westbrook sera de retour ce soir pour le plus grand plaisir de la Rockets Nation : pas le droit à l’erreur pour Houston après deux défaites consécutives. De son côté Russ, qui n’a pas dépassé le premier tour des Playoffs depuis 2017, aura à cœur de montrer à son ex qu’il est passé à autre chose.

