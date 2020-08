Reprise des Playoffs : la pause nous a tous usé mentalement, alors on vous fait un récap rapide de la situation

Une grève historique a un peu modifié le calendrier de ces Playoffs déjà inédits, mais la NBA revient dès ce week-end avec des Games 5 et 6 qui devraient vider un peu plus les hôtels de Disney World, en attendant l’issue des trois séries indécises de l’Ouest. Allez, zou, on fait le point.

DENVER NUGGETS – UTAH JAZZ : 2-3

92-19-15 : c’est la ligne de stats de Jamal Murray sur les deux derniers matchs. Monstrueux. Son money-time lors du Game 5 a sauvé les Nuggets de l’élimination dans une série où l’on commence tout juste à défendre. Michael Malone a enfin sorti sa plaquette et fait quelques ajustements après avoir pris une leçon de coaching sur les quatre premiers matchs. Bref, à part les fans du Jazz, tout le monde attend un Game 7, un affrontement final entre Mitchell et Murray, et une fin de série aussi serrée que les pantalons de Quin Snyder.

TORONTO RAPTORS – BROOKLYN NETS : 4-0

On avait presque déjà oublié que les Nets avaient fait le déplacement. Un sweep et un peu de repos pour la cheville de Kyle Lowry avant d’attaquer les choses sérieuses : merci TLC et compagnie pour l’intérim mais du côté de Brooklyn on taffe déjà sur la prochaine saison.

BOSTON CELTICS – PHILADELPHIA SIXERS : 4-0

Soutien aux fans des Sixers qui enchaînent les cauchemars sur le contrat de Tobias Harris depuis leur élimination. Un coup de balai maîtrisé, le parquet est tout propre comme l’ex-bureau de Brett Brown, remis à neuf… en attendant Tyronn Lue ?

LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS : 3-2

Paul George a abandonné ses projets dans le BTP et est redevenu un vrai joueur de basket et ça change tout : un match plié à la mi-temps et quelques heures de sommeil en plus pour nous. On était un peu moins enthousiaste quand on s’est réveillé en apprenant que l’on ne reverrait pas Kristaps Porzingis de la série. Bref, ça ne sent pas très bon pour les Mavs, mais on compte sur Luka Doncic pour maintenir le suspens jusqu’au bout. On vous conseille donc d’être devant votre écran dimanche soir car on n’est pas à l’abri d’une nouvelle performance all-time et d’un buzzer beater de l’espace.

MILWAUKEE BUCKS – ORLANDO MAGIC : 3-1

Cette série, loin d’être la plus passionnante sur le parquet, a pris un tournant historique mercredi dernier avec la grève lancée par les Bucks. Orlando n’a, logiquement, pas accepté de victoire par forfait et les deux équipes se retrouvent ce soir à 3-1. Mais même avec toute la volonté du monde, on a du mal à voir le Magic arracher un deuxième match à Giannis et ses copains.

INDIANA PACERS – MIAMI HEAT : 0-4

Une domination de bout en bout et des Pacers sans solution. À tel point que les dirigeants d’Indiana ont déchiré le contrat offert deux semaines plus tôt à Nate McMillan. Pas toujours facile la vie de coach à l’Est après les Playoffs.

HOUSTON ROCKETS – OKLAHOMA CITY THUNDER : 2-2

Le Small Big Three Dennis Schroder – CP3 – Shai Gilgeous-Alexander a retourné la situation et on se retrouve désormais avec une égalité parfaite entre le quatrième et le cinquième de l’Ouest. Mais pour ce Game 5, les Rockets vont sortir Russell Westbrook de sa cage qui, comme nous, doit en avoir un peu marre de voir ses coéquipiers balancer des parpaings par dizaines. Bref, une série de Playoffs contre l’équipe qu’il a quitté il y a un peu plus d’un an : la date de ce match est entourée en rouge sur son calendrier. On scrutera donc le Brodie pour ces retrouvailles dans un match quasi-décisif.

LOS ANGELES LAKERS – PORTLAND TRAILBLAZERS : 3-1

La hype Bubble Blazers aura duré 48 minutes avant que LeBron et AD ne passent aux choses sérieuses et étouffent une équipe de Portland en manque de solutions. Zach Collins a vraiment la poisse et Damian Lillard, tout cassé, est rentré à la maison pour se soigner. Dislocation de l’index, entorse au genou : si la série ne les opposait pas aux Lakers, on aurait suspecté 2/3 joueurs d’une autre équipe de Los Angeles de faire du vaudou sur le meneur des Blazers. Portland est proche de capituler et les Lakers devraient saisir l’opportunité pour terminer le travail dès ce soir et attendre tranquillement l’issue de la série entre Houston et OKC.

Beaucoup de monde en vacances, Porzingis à l’infirmerie, Westbrook sur le parquet : pas mal de choses à suivre en attendant d’éventuels Games 7. On se retrouve ce soir ? Allez !