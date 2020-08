Preview de la soirée NBA : une Ligue plus unie que jamais se remet en route, pour notre plus grand plaisir

Après une grève et une interruption des matchs pendant trois jours, la NBA repart ce samedi soir. Une journée de match qui sera placée sous le signe de l’engagement, forcément. Néanmoins, il ne faut pas oublier que certaines équipes sont dos au mur et joueront donc leur survie à partir de 21h30 ce soir. Allez, on se fait un bon teasing des familles, c’est parti.

Ce soir, il va falloir batailler dur d’entrée de programme pour ne pas avoir à prendre un billet d’avion direction la maison. Remarque, si le Magic se fait sortir par les Bucks (coup d’envoi à 21h30), il n’y aura besoin que d’un bus pour rentrer chez soi. Milwaukee risque en effet avoir envie de plier l’affaire ce soir, puisque c’est déjà la honte d’avoir été la seule équipe du Top 4 de l’Est à n’avoir pas été capable de sweeper son adversaire. Ça risque de donner un peu d’envie à Giannis et consorts, alors il faudra vraiment être sur son 31 vingt-quatre heures en avance et espérer un miracle côté Orlando pour avoir le droit de jouer un match supplémentaire. On enchaîne ensuite avec Rockets – Thunder (0h30) , qui sera sans doute l’affiche la plus intéressante en matière d’enjeu. Pourquoi ? On vous parlait mercredi soir d’un Russell Westbrook questionable, et bien ce soir le bougre sera bien sur le terrain pour tenter de faire complètement changer le visage de ces Fusées. Bah oui, tu récupères la deuxième tête de ton monstre, donc forcément ça risque d’envoyer du pâté artisanal si la bête est en forme. En face, il faudra bien faire avec, et Chris Paul devra faire preuve d’autant de leadership que ces trois derniers jours pour emmener son équipe vers la victoire. On rappelle aussi pour les gens assis au fond de la classe qu’il y a 2-2 dans la série, et que ça repart « à zéro » en milieu de nuit, et que c’est donc du must see épicétou.

On finit à 3h du matin avec Lakers – Blazers. On a eu la confirmation que Damian Lillard est rentré dans l’Oregon pour soigner son genou, et c’est vraiment dommage car la série perd tout son charme. Même si les Lakers avaient déjà fait le travail en menant 3-1, l’absence de Dame D sera sans doute trop importante pour espérer une victoire ce soir. Et on adore C.J. McCollum hein, mais il faut être réaliste, ça risque d’être beaucoup trop compliqué. En face, le King devrait en plus être relativement en forme, après trois journées de lutte pour dire stop à l’injustice dans son pays. Ça sent la grosse ligne statistique alors attention, ce sera peut-être le bon moment pour le choisir en TTFL. Derrière, Anthony Davis, Gérard, Jared, Alex et toute la clique seront unis derrière Bronbron pour clôturer la série et s’offrir un repos largement mérité avant de passer à la suite.

Boum, trois matchs pour montrer à la planète tout entière que la NBA est une organisation unie face à l’ensemble des discriminations. Il ne faut pas pour autant oublier le jeu, mais ce soir, c’est d’abord un message de tolérance et de solidarité qu’auront pour objectif les six équipes qui fouleront le parquet. Rendez-vous à 19h30 pour ne rien manquer, on se dit à ce soir.

