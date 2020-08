Preview de la soirée NBA : ça sent le coup de balai en Floride, en plus c’est la mode depuis hier

On entame la deuxième semaine de Playoffs, il s’est déjà passé beaucoup de choses, tout est d’ailleurs compilé juste ici, et ça continue ce soir pour notre plus grand plaisir. Quatre matchs au programme et… attendez, vous ne sentez pas une odeur bizarre ? Ça sent le sweep non ? Vous l’aurez compris, l’une des quatre série pourrait se terminer ce soir. Allez, teasing.

On a eu une soirée incroyable hier avec du buzzer beater et de la perf à 50 points, on n’en attend donc pas moins ce soir. Et ça tombe bien, puisqu’on commence à 19h30 avec… Magic-Bucks. Ouais, bon, ok, c’est peut-être pas la plus palpitante des séries. Après un Game 1 raté, les Bucks ont commencé à jouer au basket et Orlando n’arrive pas à suivre, très étonnant tout ça. C’est le match 4 ce soir, les Daims mènent 2-1, l’occasion de faire le break, et en plus on ne sait toujours pas si Aaron Gordon pourra jouer, car c’est bien connu avec AG le Magic aurait toutes ses chances. La soirée se poursuit et la pression monte d’un cran puisque le Thunder « accueillera » les Rockets à 22h. Mené 2-0, OKC s’est maintenu en vie dans la série en remportant le Game 3 et doit confirmer ce soir puisque ce quatrième match a une bonne tête de must win pour le Thunder. Et 2-2 ou 3-1, c’est pas du tout la même tisane. Aux Tonnerres de profiter de la nouvelle absence de Russell Westbrook pour contrecarrer les plans de James Harden et ses potes. Quand le chat n’est pas la, les souris dansent, c’est le moment de mettre en application ce dicton pour les hommes de Billy Donovan.

On enchaîne ensuite avec un match qui va attirer l’œil de beaucoup d’entre vous. Il est maintenant minuit et demi, et les Pacers affrontent le Heat. Comment dire ? Il y a comme une atmosphère poussiéreuse dans cette série, et Miami a le balai en main pour faire le ménage. 3-0 pour les Floridiens face à des Pacers qui montrent leurs limites, ça sent le sweep à plein nez et, mauvaise nouvelle pour Indiana, c’est la mode à l’Est. La conférence doit être un vrai nid à poussière puisque tout le monde fait le ménage. Toronto et Boston s’en sont chargé hier contre les Nets et les Sixers et c’est peut-être au tour du Heat donc de nettoyer le parquet face aux Pacers. Véritable situation « win or go home » pour les pêcheurs qui n’ont plus le droit à l’erreur, on y a – un peu – cru dans le Game 3 quand ils ont remonté un écart de -20 pour une fin de match accrochée, mais la maîtrise des hommes d’Erik Spoelstra a fait la diff’. Indy n’est pas si loin, c’est donc à Nate MacMillan de trouver la solution pour empêcher Miami de bombarder à 3-points et de prendre la confiance en défense. Enfin, on terminera la nuit à 3h du matin avec un petit Blazers-Lakers des famille. 2-1 pour les Angelinos qui ont activé le mode Playoffs et ce soir, c’est l’occasion pour BronBron et ses hommes de mettre le coup de massue, celui qui fait mal au moral de l’adversaire et qui permet de passer à 3-1. Amis Blazers, il va falloir monter l’intensité d’un cran pour bouger des Gens du Lac qui pourraient d’ailleurs enregistrer le retour de Rajon Rondo ce soir.

Le programme est chargé, les cadors doivent assurer leur domination, et les outsiders doivent absolument gagner pour rester en vie. Allez, on se cale comme il faut dans le canap’ et on profite d’une belle nuit de Playoffs avec une petite odeur de sweep qui taquine les narines.