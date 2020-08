Maillot Kobe Bryant Black Mamba : l’hommage est magnifique, merci de nous faire pleurer en plein mois d’août

Wow, juste wow. Les mots ne suffisent parfois pas, surtout avec ce genre de sujet. Pour le Mamba Day, nous avons le droit cette année si tristement spéciale à un magnifique hommage de Nike et des Lakers à la légende de Los Angeles. C’est en effet un maillot Kobe Bryant Black Mamba bourré de clin d’oeil au quintuple champion NBA qui est disponible, via une raffle, chez notre partenaire Basket4Ballers.

Alors que Vino aurait dû fêter hier son 42ème anniversaire et que le 24/08 qui s’affiche sur notre calendrier depuis ce matin nous fait sans cesse penser à lui, les Lakers, en association avec le génie des designers du Swoosh, mettent sur le marché un maillot hommage à Kobe Bryant. Si les étoiles de Kobe et Gianna vont beaucoup briller dans le ciel quoi qu’il arrive, et bien là mettez des lunettes de soleil si vous traînez dehors ce soir, parce que ça risque de scintiller très très fort dans la constellation du serpent. En parlant de reptile, c’est bien un motif en relief type peau de mamba qui habille un maillot de couleur noire. Au niveau du col, bandes jaunes et violettes, parce qu’on parle bien de l’un des plus grands joueurs à avoir jamais porté la tunique de la meilleure équipe de la cité des Anges. L’inscription Lakers est bien sûr là, c’est la base. Petit tour de passe-passe délicieux au niveau du numéro, car si c’est le 8 qui s’affiche à l’avant du maillot, c’est le 24 qui est présent au dos. Ça y est, on vient de finir notre quatrième paquet de mouchoirs, et plus aucune touche de l’ordinateur n’est pas humide. Bon, on se ressaisit et on voit tout de suite comment se procurer ce bijou. Il faudra donc passer par une inscription, car comme vous pourrez vous en douter, il n’y en aura pour tout le monde. Ensuite, obligation de déposer une petite mention j’aime sur la page Facebook de B4B et de s’abonner au compte Instagram de la boutique. Enfin, pour compléter le processus, vous devrez publier une story IG avec un petit speech ou quelques mots sur ce que Kobe représente pour vous. Vu la grandeur de l’homme, ça ne devrait pas être trop dur. Toutes ces tâches accomplies, vous serez enfin candidat au tirage au sort qui vous permettra peut-être d’acheter le maillot d’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la balle orange.

La fiche

On l’imagine déjà le porter : LeBron James lors du Game 4 de ce premier tour des Playoffs contre les Blazers cette nuit, tout est déjà prévu.

LeBron James lors du Game 4 de ce premier tour des Playoffs contre les Blazers cette nuit, tout est déjà prévu. L’occasion parfaite pour le porter : il n’y en a pas de particulière, l’hommage à la légende est perpétuel.

il n’y en a pas de particulière, l’hommage à la légende est perpétuel. On aime : quand Nike utilise son talent pour ce genre de choses, il n’y a pas de mots.

quand Nike utilise son talent pour ce genre de choses, il n’y a pas de mots. On aime moins : il n’y aura pas pour tout le monde, et c’est bien dommage.

Vous pouvez tenter de vous procurer le maillot Kobe Bryant Black Mamba sur le site de notre partenaire Basket4Ballers moyennant 119,99€, si vous avec la chance d’être l’un des élus du tirage au sort. Ah oui, le paquet de mouchoirs n’est pas fourni avec le maillot….

