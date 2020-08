Les Lakers porteront le maillot Black Mamba après le premier tour des Playoffs : il faudra juste passer les Blazers avant

Pour rendre hommage à Kobe Bryant, les Lakers ont prévu de porter le maillot Black Mamba lors des prochains tours de Playoffs. La symbolique serait incroyable et devrait booster la motivation des joueurs, mais il va d’abord falloir se débarrasser des Blazers au first round.

Disparu tragiquement avec sa fille ainsi que sept autres personnes dans un tragique accident d’hélicoptère en janvier dernier, Kobe Bryant est dans toutes les têtes au sein du vestiaire des Lakers cette saison. Ses deux numéros trôneront toujours au plafond du Staples Center et personne n’oubliera ses nombreux records ainsi que ses cinq bagues de champions obtenues sous la tunique des Purple and Gold, ni son incroyable éthique de travail ou encore sa personnalité en dehors des parquets. Dévoué à sa franchise, le Black Mamba avait participé à la conception d’un jersey éponyme, un haut noir façon peau de serpent des plus séduisants ainsi que 16 étoiles pour autant de titres remportés par les Lakers. Confiants sur la suite de leur saison, LeBron, AD et les autres Gens du Lac veulent pouvoir saluer leur icône en enfilant le maillot qu’il a co-conçu à partir du second tour des Playoffs selon une source du Los Angeles Times.

The Lakers are bringing back the Black Mamba jerseys to honor Kobe if they advance to the second round. (🎨: IG/victorcristobal78) pic.twitter.com/64ieInZ8Mk — Complex Sports (@ComplexSports) August 17, 2020

L’ex-numéro 8 et 24 des Lakers a joué 20 ans dans la Grande Ligue et sa franchise de toujours se devait de lui faire un clin d’œil lors de sa période de la saison préférée lorsqu’il évoluait pour les Purple and Gold. Une petite pépite de maillot designé par l’un des meilleurs Lakers de l’histoire, ça vaut le coup de tout donner pour passer contre les Blazers. Les hommes de Frank Vogel ne sont pas dans une dynamique aussi impressionnante que Portland mais arrivent en postseason dans la position de favoris de l’Ouest après leur domination sur la régulière et leur première place arrachée dans la bulle. Pour leurs premiers Playoffs côte à côte, BronBron et The Brow arrivent avec la bave aux lèvres et un supplément de motivation pour pouvoir remporter ce titre et le dédier à leur ami tristement disparu.

Les Lakers cherchaient comment honorer la mémoire de Kobe durant ces Playoffs, ils ont trouvé un moyen mais le plus beau des hommages serait d’aller choper le trophée Larry O’Brien en se donnant à fond dans le run final comme il l’aurait fait lui-même. Black Mamba, this is for you.

Source texte : Los Angeles Times