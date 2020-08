Le guide complet des Playoffs NBA 2020 : tout ce qu’il faut savoir pour vivre dans une bulle pendant deux mois

Près de dix mois se sont écoulés depuis l’ouverture de la saison régulière, le 22 octobre 2019. Mais cette fois, nous y sommes ! L’heure des Playoffs NBA a sonné et rien ni personne ne nous empêchera d’en profiter. Le frigo est plein, les braises chauffent tranquillement dans le barbeuc, l’eau de la piscine douche est bonne et les proches sont prévenus : pendant deux mois, ça sera sans nous. Par ici le guide et que le meilleur moment de l’année commence !

Le bracket officiel

Tout d’abord, les Playoffs ne seraient pas aussi marrants sans le traditionnel challenge du bracket. 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2020. Remballez tout de suite votre astérisque, les rabats-joie n’ont pas leur place ici. Et vu comme ça joue depuis la reprise à Orlando, on s’attend à du sport, du vrai. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorm, on bricole sur Paint et on poste son petit bracket avant le début du premier tour sinon c’est trop facile. Comme chaque année, la NBA a même prévu son propre concours avec des lots à gagner (ici).

Voici le bracket officiel des Playoffs NBA 2020 ! 🔥 pic.twitter.com/ECCdIfbyjC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2020

Le programme complet

Conférence Est

Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (8)

Game 1 : Bucks – Magic, mardi 18/08, 19h30

Bucks – Magic, mardi 18/08, 19h30 Game 2 : Bucks – Magic, dans la nuit du jeudi 20/08 au vendredi 21/08, 0h

Bucks – Magic, dans la nuit du jeudi 20/08 au vendredi 21/08, 0h Game 3 : Magic – Bucks, samedi 22/08, 19h

Magic – Bucks, samedi 22/08, 19h Game 4 : Magic – Bucks, lundi 24/08, 19h30

Magic – Bucks, lundi 24/08, 19h30 Game 5* : Bucks – Magic, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Bucks – Magic, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Magic – Bucks, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Magic – Bucks, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Bucks – Magic, dimanche 30/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Toronto Raptors (2) – Brooklyn Nets (7)

Game 1 : Raptors – Nets, lundi 17/08, 22h

Raptors – Nets, lundi 17/08, 22h Game 2 : Raptors – Nets, mercredi 19/08, 19h30

Raptors – Nets, mercredi 19/08, 19h30 Game 3 : Nets – Raptors, vendredi 21/08, 19h30

Nets – Raptors, vendredi 21/08, 19h30 Game 4 : Nets – Raptors, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 0h30

Nets – Raptors, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 0h30 Game 5* : Raptors – Nets, mardi 25/08, horaire à déterminer

Raptors – Nets, mardi 25/08, horaire à déterminer Game 6* : Nets – Raptors, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Nets – Raptors, jeudi 27/08, horaire à déterminer Game 7* : Raptors – Nets, samedi 29/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Boston Celtics (3) – Philadelphia 76ers (6)

Game 1 : Celtics – Sixers, dans la nuit du lundi 17/08 au mardi 18/08, 0h30

Celtics – Sixers, dans la nuit du lundi 17/08 au mardi 18/08, 0h30 Game 2 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mercredi 19/08 au jeudi 20/08, 0h30

Celtics – Sixers, dans la nuit du mercredi 19/08 au jeudi 20/08, 0h30 Game 3 : Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 21/08 au samedi 22/08, 0h30

Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 21/08 au samedi 22/08, 0h30 Game 4 : Sixers – Celtics, dimanche 23/08, 19h

Sixers – Celtics, dimanche 23/08, 19h Game 5* : Celtics – Sixers, mardi 25/08, horaire à déterminer

Celtics – Sixers, mardi 25/08, horaire à déterminer Game 6* : Sixers – Celtics, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Sixers – Celtics, jeudi 27/08, horaire à déterminer Game 7* : Celtics – Sixers, samedi 29/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Indiana Pacers (4) – Miami Heat (5)

Game 1 : Pacers – Heat, mardi 18/08, 22h

Pacers – Heat, mardi 18/08, 22h Game 2 : Pacers – Heat, jeudi 20/08, 19h

Pacers – Heat, jeudi 20/08, 19h Game 3 : Heat – Pacers, samedi 22/08, 21h30

Heat – Pacers, samedi 22/08, 21h30 Game 4 : Heat – Pacers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 0h30

Heat – Pacers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 0h30 Game 5* : Pacers – Heat, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Pacers – Heat, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Heat – Pacers, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Heat – Pacers, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Pacers – Heat, dimanche 30/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (1) – Portland Trail Blazers (8)

Game 1 : Lakers – Blazers, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 3h

Lakers – Blazers, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 3h Game 2 : Lakers – Blazers, dans la nuit du jeudi 20/08 au vendredi 21/08, 3h

Lakers – Blazers, dans la nuit du jeudi 20/08 au vendredi 21/08, 3h Game 3 : Blazers – Lakers, dans la nuit du samedi 22/08 au dimanche 23/08, 2h30

Blazers – Lakers, dans la nuit du samedi 22/08 au dimanche 23/08, 2h30 Game 4 : Blazers – Lakers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 3h

Blazers – Lakers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 3h Game 5* : Lakers – Blazers, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Lakers – Blazers, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Blazers – Lakers, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Blazers – Lakers, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Lakers – Blazers, dimanche 30/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk (un peu de patience, ça arrive !).

Los Angeles Clippers (2) – Dallas Mavericks (7)

Game 1 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du lundi 17/08 au mardi 18/08, 3h

Clippers – Mavericks, dans la nuit du lundi 17/08 au mardi 18/08, 3h Game 2 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 19/08 au jeudi 20/08, 3h

Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 19/08 au jeudi 20/08, 3h Game 3 : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 21/08 au samedi 22/08, 3h

Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 21/08 au samedi 22/08, 3h Game 4 : Mavericks – Clippers, dimanche 23/08, 21h30

Mavericks – Clippers, dimanche 23/08, 21h30 Game 5* : Clippers – Mavericks, mardi 25/08, horaire à déterminer

Clippers – Mavericks, mardi 25/08, horaire à déterminer Game 6* : Mavericks – Clippers, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Mavericks – Clippers, jeudi 27/08, horaire à déterminer Game 7* : Clippers – Mavericks, samedi 29/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Denver Nuggets (3) – Utah Jazz (6)

Game 1 : Nuggets – Jazz, lundi 17/08, 19h30

Nuggets – Jazz, lundi 17/08, 19h30 Game 2 : Nuggets – Jazz, mercredi 19/08, 22h

Nuggets – Jazz, mercredi 19/08, 22h Game 3 : Jazz – Nuggets, vendredi 21/08, 22h

Jazz – Nuggets, vendredi 21/08, 22h Game 4 : Jazz – Nuggets, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 3h

Jazz – Nuggets, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 3h Game 5* : Nuggets – Jazz, mardi 25/08, horaire à déterminer

Nuggets – Jazz, mardi 25/08, horaire à déterminer Game 6* : Jazz – Nuggets, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Jazz – Nuggets, jeudi 27/08, horaire à déterminer Game 7* : Nuggets – Jazz, samedi 29/08, horaire à déterminer

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Houston Rockets (4) – Oklahoma City Thunder (5)

Game 1 : Thunder – Rockets, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 0h30

Thunder – Rockets, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 0h30 Game 2 : Thunder – Rockets, jeudi 20/08, 21h30

Thunder – Rockets, jeudi 20/08, 21h30 Game 3 : Rockets – Thunder, dans la nuit du samedi 22/08 au dimanche 23/08, 0h

Rockets – Thunder, dans la nuit du samedi 22/08 au dimanche 23/08, 0h Game 4 : Rockets – Thunder, lundi 24/08, 22h

Rockets – Thunder, lundi 24/08, 22h Game 5* : Thunder – Rockets, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Thunder – Rockets, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Rockets – Thunder, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Rockets – Thunder, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Thunder – Rockets, dimanche 30/08, horaire à déterminer

* : si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

C’est bon, vous savez tout sur ce premier tour des Playoffs 2020 qui débute ce lundi 17 août à 19h30 avec le Game 1 entre Denver et Utah. Parce que oui, on a attendu un bail avant de retrouver nos joueurs favoris mais on a gagné une chose en plus de vivre l’histoire avec une postseason qui se déroulera en plein été : on aura aussi un match en prime time TOUS LES SOIRS. Vous savez comment ça se passe, on allume la télé, on prépare les vivres et on campe sur le canapé devant le League Pass ou BeIN Sports. Elle est pas belle la vie ?