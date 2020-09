Playoffs NBA 2020 : Clippers-Nuggets, la preview ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales de Conférence c’est parti ! Après Raptors – Celtics et Bucks – Heat, on passe à l’Ouest avec cette première demi-finale, avant celle qui nous verra étudier la match-up entre les Lakers et les Rockets. Kawhi Leonard, Paul George, Nikola Jokic, Jamal Murray et bien d’autres, ça va swinguer pendant dix (ou quinze ?) jours!

Les Nuggets viennent donc de sortir in extemis de leur troisième série de Playoffs consécutive… en sept matchs, les mecs aiment le suspense, mais cette fois-ci la mission sera probablement beaucoup plus ardue que les Spurs et les Blazers en 2019 ou le Jazz en 2020. En effet, les Clippers et leur Big 4 débarque, un Big 4 porté par ce qu’il se fait de mieux en NBA lorsque les Playoffs arrivent. Un grand silencieux aux énormes mains qui voudra empêcher la naissance de toute forme d’espoir côté Nuggets, malgré la forme resplendissante de Jamal Murray et une dynamique positive qui pourrait donner des ailes aux joueurs de Mike Malone. Chez nous ? On en parle pendant une bonne demi-heure, on analyse et on se projette, avant le premier match de la série… dès ce soir à Orlando.

