Playoffs NBA 2020 : Raptors-Celtics, la preview ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales de Conférence c’est parti ! On enchaîne avec celle dont… on se doutait le plus, entre deux équipes qui ont torché leur premier tour sans aucun état d’âme. On rentre dans le vif du sujet, let’s go.

Pour retrouver toutes les vidéos oscarisées de notre chaîne c’est par ici

On passe aux choses sérieuses, enfin. Fini l’échauffement du premier tour, Celtics et Raptors débarquent dans cette demi-finale de conf pour se rentrer dedans et nous offrir une match-up qui nous fait déjà saliver. Du All-Star dans tous les sens, deux coachs référencés, des champions en titre, la fine fleur du futur de la Ligue, des vétérans respectés, une institution de l’Est et une autre en passe de le devenir, bref tout ce qu’il faut pour vivre une série aussi équilibrée que dantesque. On se pose donc pour en parler, tirer quelques plans sur la comète et tenter d’imaginer à quelle sauce on sera mangé dans l’assiette de Kyle Lowry, Pascal Siakam, Jayson Tatum ou Tacko Fall Kemba Walker.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.