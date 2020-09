Preview de la soirée NBA : les demies de Conf’ commencent à l’Ouest, en espérant qu’elles commencent aussi pour les Raptors

Le premier tour est officiellement terminé depuis ce matin et on peut donc se concentrer sur les demi-finales de Conférence avec deux matchs à suivre cette nuit. Pas vraiment le temps de respirer après les deux matchs 7 des deux derniers jours : les Raptors sont déjà en apnée.

On vient tous de frôler l’arrêt cardiaque deux soirs de suite, mais ce n’est toujours pas le moment de prendre du repos. It’s Playoffs time baby. Après cinq mois à se tourner les pouces en attendant le retour de la NBA, on ne va certainement pas s’arrêter parce que Luguentz Dort ou Mike Conley nous ont presque fait réveiller tout l’immeuble. Fini le premier tour, les Nets, Magic et autres Sixers ne sont qu’un lointain souvenir et on passe maintenant aux choses sérieuses. On vous propose d’abord un Raptors – Celtics (0h30) déjà décisif après les deux victoires des hommes de Brad Stevens. Un Game 1 ultra dominé par les Celtes, un Game 2 au forceps, si cette série est une suite arithmétique, les Raptors devraient avoir une chance de prendre ce troisième match. En tout cas, on leur souhaite. Car si à 2-1 la série est quasiment relancée, à 3-0, les Canadiens ont déjà un pied et demi dans l’avion pour rentrer au Canada. Ça serait dommage pour les gosses de Fred VanVleet, tout juste arrivés à Disney. Ils auront tout de même pu profiter de l’attraction principale de cette série : Marcus Smart. Entre deux amendes pour flopping, le guard des Celtics est devenu Ray Allen. 20 points de moyenne et 11/20 à trois-points en deux matchs, c’est un poil mieux que FVV, bloqué à 5/23. Bref, les Celtics ont fait le break et les Raptors n’ont pas d’autre choix que de s’imposer cette nuit.

A l’Ouest, on a pris un peu de retard puisque OKC et Utah ne voulaient pas lâcher le steak, mais on y est : les demi-finales de Conf’ vont pouvoir commencer avec un affrontement Clippers – Nuggets (3h). Les coéquipiers de Kawhi sont favoris mais les Nuggets vont surfer sur l’euphorie du Game 7 contre le Jazz en espérant jouer les troubles-fête d’entrée de jeu. Du côté de l’infirmerie, Patrick Beverley pourrait faire son retour, juste à temps pour affronter le nouveau pyromane de la Ligue, Jamal Murray. 40, 50 ou 10 points pour le Canadien ? Quelles solutions pour ralentir Kawhi côté Nuggets ? Quelle facette de Paul George dans cette série ? Qui sera le nouveau souffre-douleur de Marcus Morris et pourquoi Michael Porter Jr. ? Bref, beaucoup de questions avant le début de cette série et on devrait avoir les premiers éléments de réponses à partir de trois heures du matin.

Place aux choses sérieuses, deux demi-finales de Conf’ par jour, ça commence ce soir. On sait à quoi s’attendre niveau calendrier mais on a moins de certitudes sur l’issue des matchs. Réaction obligatoire des Raptors de Nick Nurse cette nuit alors que les demies vont commencer à l’Ouest. Rendez vous à 0h30 pour une nouvelle soirée de Playoffs !