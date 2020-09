Preview de la soirée NBA : win or go home pour des Raptors au bord de l’extinction

Les Bucks ont pris la porte la nuit dernière pour devenir la première équipe éliminée de ces demies de Conf’ et Boston pourrait éteindre tout suspens à l’Est dès ce soir. Victoire obligatoire pour les Raptors donc, sous peine de retourner au Canada illico presto. On n’oubliera pas non plus de faire la preview du deuxième match de la nuit qui devrait également mériter le coup d’oeil.

Connaîtra-t-on le nom des deux finalistes de Conférence à l’Est dès ce soir ? C’est tout à fait possible puisque les Celtics sont à une victoire de passer à la prochaine étape après avoir détruit les Raptors lors du Game 5. On s’était pourtant dit qu’après deux victoires de suite, les Dinos de Nick Nurse avaient le momentum et toutes les cartes en main pour enfoncer le clou, mais le dernier match des Raptors n’en valait même pas un. Horribles dans le premier quart-temps, abjectes dans les trois suivants, il n’y a rien à retenir de ce dernier match du côté des champions en titre. Pas le choix désormais, on reset le cerveau, on enfile le bleu de chauffe et on repart à la guerre entre Celtics et Raptors à 0h30. Guerre qui pourrait s’annoncer encore plus compliquée que prévu puisque Serge Ibaka est listé questionnable pour ce Game 6. Côté Celtics, on imagine la confiance au maximum après la claque infligée lundi dernier. Un cinq majeur sans faille, un joker efficace en sortie de banc et des barbelés en défense, Boston connait désormais la recette pour arracher la qualif’. Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion : blablabla, tout le monde répète cette phrase depuis le Game 1 et les Raptors seraient bien inspirés de nous confirmer l’adage cette nuit, sinon c’est retour express au Canada.

Boston a donc de quoi clore tout suspens à l’Est tandis qu’à l’Ouest, nouveau rendez-vous entre Nuggets et Clippers à partir de 3h. Pas encore de match couperet dans cette série, mais les joueurs de Denver pourraient déjà se retrouver au bord du précipice en cas de nouvelle défaite. Le Joker et ses coéquipiers ont pourtant proposé une jolie partition lors du Game 3 et avaient même la main sur ce match serré de bout en bout. Mais les Clippers ont accéléré dans les cinq dernières minutes pour arracher la victoire d’un doigt de Kawhi Leonard. Quelques déclarations de Pat’ Beverley, Nikola Jokic et Mike Malone plus tard, on se dit que la série pourrait bien monter en intensité dans ce quatrième acte. On espère en tout cas que Jamal a fini de construire son muret avec les briques du Game 3 (5/17 au tir) parce que le Joker aura besoin de l’aide des copains du cinq majeur pour tenir tête à Kawhi et PG13, bien chaud lundi soir. On peut aussi espérer un peu plus de temps de jeu pour MPJ après sa dernière sortie efficace en sixième homme (18 points, 10 rebonds en 23 minutes) histoire de soulager le pivot serbe lors des prises à deux. Allez, presque déjà un must-win pour Denver qui commence à avoir l’habitude dans ces Playoffs.

Les champions en titre vont-ils dégager dès ce soir ou trouveront-ils les ressources nécessaires pour nous offrir un Game 7 bien alléchant entre Raptors et Celtics ? Prmeiers éléments de réponse à partir de 0h30.