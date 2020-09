210€ à gagner avec un pari sur un combiné victoire des Celtics + victoire des Clippers

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce mercredi, il y a deux très gros matchs au programme, dont une rencontre à élimination. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

00h30 : Celtics (1,64) – Raptors (2,40)

03h00 : Nuggets (4,00) – Clippers (1,28)

Le pari principal du jour

Les Celtics battent les Raptors et les Clippers gagnent face aux Nuggets (2,10) : après avoir fait un cadeau aux Dinos lors du Game 3, Boston voudra définitivement tuer les Raptors ce soir. Les Verts sont à une petite victoire des Finales de Conférence Est et vu la démonstration du dernier match, on sent bien les hommes de Brad Stevens conclure. Impressionnants en défense il y a deux jours, les Celtics ont posé énormément de problèmes à l’attaque de Toronto, qui ne semble pas avoir les armes pour rivaliser si Boston pratique son basket de l’autre côté du terrain. En plus, Serge Ibaka pourrait être absent. Comme toujours, les Dinos vont tout donner, mais on mise sur la qualif de Jayson Tatum et Cie. Dans l’autre rencontre de la nuit, les Clippers vont tenter de faire le break. Suite au blowout du Game 1, la série s’est rééquilibrée mais Los Angeles a tout ce qu’il faut pour prendre un avantage de 3-1. Plus de talent, plus d’expérience, Kawhi Leonard, un effectif au complet… ça devrait le faire.

Une autre cote tentante

Kemba Walker et Kyle Lowry marquent 45 points ou plus en combiné (2,00) : vous le sentez venir le gros duel entre meneurs ? C’est une rencontre à élimination, et les deux leaders auront à cœur de bien guider leur équipe. Kemba tourne à 20 points de moyenne sur la série, Lowry à 19,2, donc c’est pas gagné, mais ces deux-là aiment les grands matchs et y’a moyen que ça sorte l’artillerie lourde. Allez les gars, faites nous rêver.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

