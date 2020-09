Nouvelle amende pour Marcus Smart après son flop face aux Raptors : la NBA a une bulle à rentabiliser

Attrapé par la patrouille après un joli flop lors du Game 2 contre les Raptors, Marcus Smart va devoir sortir une nouvelle fois le chéquier et lâcher 5 000 dollars à la Ligue. Luka Doncic et Marcus Morris vont également ajouter quelques dollars dans la tirelire de la NBA.

Après les 15 000 dollars lâchés pour avoir critiqué ouvertement les arbitres lors du premier match de la bulle, Marcus Smart va devoir raquer à nouveau. Une petite amende de 5 000 dollars pour un joli flop dans le troisième quart-temps du Game 2 contre les Raptors. L’intention est critiquable, mais la réalisation est remarquable. Le contact et la chute sont maîtrisés, la performance d’acteur est de haut niveau et à vitesse réelle, on n’y voit que du feu, bref du grand art. Mais pas de surprise puisque l’on a affaire à un maître en la matière : le mec a quand même ses propres mix de flops sur YouTube. Le cascadeur de la NBA s’est tout de même fait attraper par la patrouille après le challenge demandé par Nick Nurse pour éviter une faute bête à Pascal Siakam. Les arbitres ont donc revu l’action au ralenti, sous plusieurs angles, et Marcus Smart a tout de suite l’air un peu moins smart.

This initial foul call on Pascal Siakam was overturned to a foul on Marcus Smart. pic.twitter.com/xfCvtYtRHi — ESPN (@espn) September 1, 2020

15 000 dollars pour avoir trop ouvert sa bouche, 5 000 pour ce flop et sûrement quelques appels au room service de son hôtel de Disney World, le banquier du joueur des Celtics va commencer à faire la gueule. Il faut dire que la NBA a une bulle à rentabiliser : privatiser une partie de Disney World pendant trois mois, ça a un prix. Plus de 150 millions de dollars pour être précis. On a calculé et ça fait environ 30 000 flops de Marcus Smart. Mais le guard des Celtics n’est pas le seul à devoir aligner les billets. Avant de quitter la bulle, Luka Doncic a lâché un petit pourboire à la Ligue après avoir écopé de 15 000 dollars d’amende pour avoir balancé le ballon dans les jambes d’un arbitre après une faute offensive sifflée à son encontre lors du Game 6. Marcus Morris a lui décroché le gros lot avec une amende de 35 000 dollars pour sa faute flagrante sur Doncic. Pas loin du harcèlement avec le Slovène, l’ailier des Clippers paye sans doute le prix fort pour l’ensemble de son œuvre dans ce premier tour.

La NBA continue de distribuer ses amendes et Marcus Smart passe une nouvelle fois à la caisse. Avec des matchs déjà irrespirables et une tension qui monte au fur et à mesure de ces Playoffs, on devrait en voir d’autres.

Source texte : ESPN et Boston.com