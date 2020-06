Le calendrier de la reprise, version Bucks, Raptors et Celtics : les Dinos devront être solides pour garder leur deuxième place

La NBA a communiqué dans la nuit de vendredi à samedi le calendrier de la reprise, et du 30 juillet au 14 août ce sont donc les crissements de parquet qui accompagneront le traditionnel combo merguez – binouze estival. Huit matchs à jouer en reprenant du mieux possible le calendrier de base, mais forcément des franchises mieux loties que les autres compte tenu de la présence des 22 meilleurs seulement. On fait le point, franchise par franchise, de ce qui nous attend pour la première quinzaine d’août. Clique droit, enregistrez sous, imprimer, mur du salon, let’s go.

Milwaukee Bucks

5 matchs minimum en antenne nationale

Programme parfait pour se tester avant les Playoffs : Raptors, Celtics, Heat

Défaite contre Dallas à domicile cette saison

Zéro stress

2 matchs sur 8 avant minuit

Six matchs d’avance sur leur premier poursuivant, autant vous dire que Giannis et sa bande vont se pointer à Orlando en se grattant les coucougnettes. Pour ne rien gâcher le programme n’a rien de très fou avec notamment des rencontres face aux Grizzlies, aux Nets, aux Wizards et aux Mavs, bref ça sent les minutes pour les joueurs de rotations, alors que les leaders de Coach Bud se serviront surtout de cette reprise pour se chauffer avant les vraies choses sérieuses.

Toronto Raptors

0 adversaire hors du Top 8

Tout premier match face aux Lakers

Back-to-back contre Milwaukee

Un des calendriers les plus hardcore de la reprise

2 matchs sur 8 avant minuit

Trois victoires à préserver sur les Celtics, bah bon courage hein. Les Bucks, les Sixers, les Lakers, les Nuggets ou les… Celtics au programme, et la réception de Boston le 7 août qui s’annonce d’ailleurs déjà comme l’un des matchs les plus fous de cette reprise en mode Disney. Les Raptors sont l’une des magnifiques surprises de la saison et devront s’employer pour le rester. Attention car une deuxième place garantit logiquement un premier tout tranquille, alors que la troisième pourrait bien être un cadeau empoisonné.

Boston Celtics

Bucks + Raptors au menu

2 matchs jouables versus l’Ouest (Portland + Memphis)

Pas d’échauffement contre Indiana en cas de 1er tour de Playoffs

Back-to-back important

2 matchs sur 8 avant minuit

Un programme plutôt tranquille si ce n’est le match face à des Bucks sans pression et ce choc qui s’annonce donc décisif à Toronto. L’objectif est clair : dégager les Raptors de la deuxième place avant de – peut-être – les retrouver en demi-finale de conférence. Blazers, Nets, Grizzlies, Magic, Wizards sur l’agenda, on sait donc désormais qu’Adam Silver a de la famille à Boston.