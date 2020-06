NBA : faut-il reprendre ou ne pas reprendre ? Apéro TrashTalk

Alors que la reprise de la saison a l’air actée en NBA et que les équipes se préparent à rejoindre la bulle à Orlando, les avis semblent toujours partagés afin de savoir si c’était une bonne idée.

Avant de nous lancer, nous vous avions posé la question sur Twitter et le résultat est assez parlant. Sur les 23 187 votants, 58,3% sont en faveur d’une reprise de la saison alors que 41,7% sont contre. Les plus doués en maths l’auront compris, on n’est pas si loin du fifty-fifty. Surprenant de la part de fans de basket et plus particulièrement de NBA ? Pas tant que ça finalement. Entre les 16 cas positifs parmi les 302 joueurs testés, la crise sanitaire en Floride, les luttes sociales qui se déroulent actuellement aux Etats-Unis, les risques de blessure après une période de quasiment quatre mois sans jouer et l’impact financier de cette reprise ainsi que l’influence sur la saison 2020-21, la situation n’est pas franchement idéale comme ne cesse de le répéter Adam Silver. Pourtant, avec l’accord officiel des joueurs, plus rien ne semble pouvoir empêcher la saison 2019-20 de se terminer avec le couronnement d’un champion du côté d’Orlando dans quelques mois… Il fallait tout de même qu’on en parle.

