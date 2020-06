Tacko Fall élu dans la All-Defensive Team en G League : le Sénégalais préchauffe dans l’antichambre de la NBA

Peu utilisé chez les Celtics, Tacko Fall a dominé dans les raquettes de G League sous le maillot des Red Claws. Visiblement, le pivot sénégalais a impressionné les observateurs qui l’ont choisi pour figurer dans la All-Defensive Team de la saison.

Si Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Kemba Walker sont les stars de la franchise des Celtics, il y en a un qui a vite conquis le coeur vert des fans. Du haut de ses 2,26 m, Tacko Fall est probablement le joueur qui a reçu le plus de standing ovations au TD Garden cette saison. Un exploit pour celui qui n’a pris part qu’à six rencontres en NBA pour un temps de jeu cumulé total de 24 minutes. Signé en two-way contract par les Celtics l’été dernier, le pivot a été envoyé chez les Maine Red Claws, dans l’antichambre de la Grande Ligue, pour continuer à se développer en attendant qu’une opportunité apparaisse dans l’équipe A. Et bonne nouvelle ! Si on sait que la saison de G League n’ira pas à son terme, la petite soeur de la NBA a distribué ses récompenses individuelles à l’image de Frank Mason III qui vient de recevoir le titre de MVP. Et qui est-ce qui vient d’être élu dans la All-Defensive Team ? Tacko Fall évidemment ! Si ça ne tenait qu’à nous, on lui aurait déjà donné le titre de MVP à vie. Les statistiques du géant sont costaudes avec 12,9 points, 11,1 rebonds et 2,9 crêpes de moyenne par match. Il est tellement gentil qu’il ne veut pas ridiculiser les autres pivots de G League. Troisième aux contres et sixième au niveau des rebonds, on se dit que Tacko avait moyen de remporter le titre de Defensive Player of the Year mais la récompense est revenue à un certain Christ Koumadje, le meilleur contreur de la ligue qui évolue chez les Blue Coats.

En voyant les images, on comprend vite pourquoi le numéro 99 a réalisé une belle saison dans le Maine. Des bras tentaculaires, un placement intelligent et une petite patte droite pas inintéressante… le Sénégalais profite évidemment de sa taille mais son talent va plus loin que ça et lui a permis de réaliser de belles performances avec plusieurs pointes à plus de 20 points et des soirées à plus de 15 rebonds ou 5 blocks. Nul doute que Brad Stevens a surveillé les exploits de son poulain et que les Celtics souhaiteront renouveler l’expérience la saison prochaine. On imagine que Danny Ainge fera le choix de laisser Fall en G League encore un peu mais aussi que ses apparitions se feront un peu moins rares sur les parquets de la Grande Ligue. Le bonhomme a montré qu’il était capable d’enchaîner les matchs en évitant les blessures et on espère que ça durera pour le natif de Dakar. Le temps pour lui de devenir All-Star, MVP de la saison régulière et des Finales. Impossible n’est pas Tacko !

Belle saison pour Tacko du côté de la G League. L’intérieur de 24 ans reste une intrigue pour beaucoup de monde en NBA mais cette sélection dans la All-Defensive Team confirme qu’il possède quelque chose en plus. On compte sur les fans des Celtics pour faire pression auprès de Brad Stevens afin de le faire jouer un maximum lors de la reprise de la saison à Orlando.

Source texte : G League