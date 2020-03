Tacko Fall martyrise les raquettes de G League : allô Brad Stevens, à quand un défi à sa taille ?

Pas toujours appelé par Brad Stevens pour faire partie de la rotation des Celtics à cause de son statut de two-way contract qui ne lui permet de rejoindre l’équipe A que 45 jours dans l’année, Tacko Fall prend du bon temps dans l’antichambre de la NBA quand il n’est pas en train d’apprendre à nager. Opposé aux Bayhawks d’Erie le dernier jour de février, le Sénégalais a régalé la foule venue observer le phénomène en vrai.

Au niveau des statistiques, c’est plutôt pas mal puisque le baobab a rendu une copie fournie avec 14 points, 13 rebonds et 5 contres. Quant à l’impression visuelle, le géant vert fascine toujours autant du haut de ses 2m90. Avec ses quatre têtes de plus que tout le monde, le tacos préféré de la NBA récupère tout ce qui bouge sous les paniers comme en témoignent ses 6 prises offensives. Même s’il est plutôt à l’aise dans ses déplacements vis-à-vis de sa taille, switcher sur les extérieurs quand il y a un écran en tête de raquette n’est pas trop sa came. Mais alors au poste, le bonhomme se régale à enfoncer son adversaire direct. On dirait un Shaquille O’Neal croisé avec la vivacité d’un Kyle Anderson, c’est pas ce qu’il y a de plus beau à regarder mais ça passe. On fermera les yeux sur sa gestuelle aux lancers qui ferait passer Michael Kidd-Gilchrist pour Kyle Korver mais avec son envergure lui permettant de toucher ses pompes sans se baisser, Fall règne dans la peinture même s’il a trouvé le moyen de se faire posteriser par un dénommé Aarono Gordono. Ayant sans doute marre de se faire dunker dessus par un type qui n’a pas besoin de sauter, un adversaire a même essayé de le contrer une fois. Inutile de vous dire que le bougre était loin du compte et qu’il a plus essuyé l’aisselle de notre ami qu’autre chose.

En 27 matchs avec les Red Claws cette saison, Tacko tourne à 12,8 points, 10,9 rebonds et 2,8 crêpes par match pour 23 minutes de temps de jeu moyen. Le quasi All-Star continue de justifier son sixième rang au classement des votes pour le All-Star Game chez les intérieurs de l’Est. S’il continue comme ça, la tour de Dakar connaîtra sans doute sa première sélection l’année prochaine. On va quand même commencer sa promotion maintenant au cas où… Tacko Fall #NBAVote.