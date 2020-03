Preview de la soirée NBA : entre du basket et « Neuilly sa mère, sa mère » sur Canal +, notre cœur ne balance pas

On ne va pas y aller par quatre chemins. Ce soir la NBA nous offre un programme alléchant avec huit matchs à l’affiche, et si vous préférez vous caler devant Canal pour mater une énième comédie mettant en bugne à bugne la ville et la banlieue, ça reste votre problème.

Vous vous souvenez du tout mignon Sammy Seghir et de ses embrouilles mythiques avec la bande à Booder ? Du côté de Neuilly ? Sa mère ? Et bien dix ans plus tard le petit… Sami est de retour et il a bien grandi, et c’est cette fois-ci lui qui accueille le fan-club de Sarkozy dans sa cité de banlieue. Stanislas et Charles de Chazelle qui vont donc probablement découvrir les joies des murs tagués et des tunnels qui sentent la pisse et le shit, ça a vraiment l’air trop drôle. Pour les amateurs de septième art un peu beauf ? Rendez-vous à 1h40 sur Canal +. Pour les autres, les « vrais » comme ils disent ? Le rdv sera fixé quarante minutes plus tôt, avec le début de soirée d’une nuit de folie, et les fans des années 80 auront probablement tilté sur cette dernière phrase.

Cavs – Celtics

Pistons – Thunder

Bucks – Pacers

Heat – Magic

Nets – Grizzlies

Knicks – Jazz

Wolves – Bulls

Mavericks – Pelicans

Blazers – Wizards

Un apéro un peu fade, puis un plat chaud fort sympathique entre le Wisconsin et la Floride, avant d’enchaîner sur du ventre mou à Brooklyn et probablement quelques barres de rire entre New York et Minneapolis pour finir avec deux matchs lors desquels le premier à 170 points gagne la partie. Ça vous donne envie ? Un peu plus que le sosie de Devin Booker qui accueille son cousin à Nanterre ? Tant mieux et rejoignez-nous donc à 1h en direct du League Pass, de BeIN et/ou des réseaux sociaux, on vous dit juste que c’est la meilleure chose à faire.

D’un côté le cœur, qui nous exhorte à nous mettre cette nuit encore devant la NBA, et de l’autre la raison, qui nous exhorte également à nous mettre cette nuit encore devant la NBA. Désolé Sammy, en plus on a une copine qui nous a raconté la fin.