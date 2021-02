Preview de la soirée NBA : Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo se disputent la présidence de l’Europe

Nouvelle semaine et comme d’habitude nouvelle soirée NBA pour nous accompagner. On ne se lasse pas de voir les matchs s’enchaîner et on aura droit ce soir à huit rencontres disputées à partir de 1h du matin. On fait le tour du programme !

À la suite d’une soirée bien inhabituellement avancée à cause du Super Bowl ce dimanche, on se retrouve ce lundi avec une NBA à des horaires largement plus tardifs. Le kiff reste lui le même !

1h00 : Hornets – Rockets : LaMelo Ball profite des absences, un coup de Terry Rozier, un autre de Devonte’ Graham (touché à l’aine et encore une fois absent ce soir), pour s’imposer. Le rookie nous fait bien kiffer et il faudra une fois de plus le garder à l’œil pour ce duel avec les Rockets de John Wall. Privées de Christian Wood, blessé à la cheville ces derniers jours, les Fusées viennent de perdre de peu un derby texan face aux Spurs (106 à 111). Les Hornets ont eux retrouvé la victoire (119 à 97) face aux Wizards ce dimanche et vont tenter d’enchaîner pour confirmer leur place au sein du top 8 de la Conférence Est.

2h00 : Bulls – Wizards : coucou Zach LaVine et Bradley Beal. Ces deux messieurs donnent tout pour leur équipe à leur échelle, mais les résultats ne suivent pas derrière. Les Bulls (9 victoires et 13 défaites) sont tout de même moins catastrophiques que les Wizards (5 victoires et 15 défaites) du second cité, encore battus hier par les Hornets (97 à 119). Le duel entre les deux cracks offensifs rêvant d’une sélection All-Star dans les prochaines semaines s’annonce dantesque. D’autant plus que d’un côté, Lauri Markkanen est absent pour plusieurs semaines puisqu’il souffre de l’épaule, et que de l’autre, Russell Westbrook a été annoncé possiblement au repos par Scott Brooks pour ce back-to-back. Messieurs LaVine et Beal, le premier à 40 points a gagné !

Bulls‘ Lauri Markkanen will miss 2-to-4 weeks with a right shoulder sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2021

2h00 : Grizzlies – Raptors : vu qu’on fonctionne par série du côté des Grizzlies, les ursidés viennent d’enchaîner trois défaites après sept succès entrecoupés avec plusieurs matchs reportés. L’infirmerie reste bien pleine pour le moment (Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr., Justise Winslow, De’Anthony Melton notamment) et voilà que des Raptors tout juste battus par les Hawks (121 à 132) se déplacent au FedExForum. Sans OG Anunoby, la défense déjà déficiente des Canadiens ne s’est pas améliorée et devrait donc souffrir face à la jeunesse des Oursons.

2h30 : Mavericks – Wolves : qui aurait pu attendre un bon vieux match entre les deux derniers de la Conférence Ouest au moment où Mavericks et Wolves s’affrontent ? La surprise est totale pour les Texans, tout juste vainqueurs des Warriors (134 à 132) au terme d’un mano a mano de folie entre Stephen Curry (57 points) et Luka Doncic (42 points, 7 rebonds et 11 passes). Le Slovène est très attendu pour sortir son équipe de la panade avec une série de victoires. Celle-ci pourrait débuter face à des Wolves bien dans la sauce. Espérons que D’Angelo Russell (quadriceps) puisse rejouer et nous offrir une confrontation disputée, parce que pour Karl-Anthony Towns, ça ne devrait pas encore être pour cette nuit.

Timberwolves coach Ryan Saunders, on the fact that Karl Anthony-Towns has been downgraded to doubtful to return vs. Mavs tonight, says it's about conditioning. Towns has been out for 12 games after contracting COVID-19. He is on this road trip and has been working out. — Brad Townsend (@townbrad) February 8, 2021

2h30 : Spurs – Warriors : après un premier rendez-vous courant janvier remporté par les Warriors (121 à 99), les deux équipes se retrouvent deux fois de suite. En dehors d’un bon repas sans doute partagé entre Gregg Popovich et Steve Kerr, on devrait avoir droit à du beau basket entre deux équipes playoffables. En l’absence de leurs pivots (James Wiseman, Kevon Looney et Marquese Chriss sont tous blessés) et avec l’incertitude entourant la participation d’Eric Paschall au match, Golden State se repose encore un peu plus sur Stephen Curry et Draymond Green. Toujours aussi précieux, DG n’aura pas besoin de se coltiner LaMarcus Aldridge (LMA est touché à la hanche, et Lonnie Walker IV ne jouera pas non plus car malade), mais aura sans aucun doute du travail malgré tout face au collectif texan. Du basket champagne et deux sacrés coachs sur les bancs, voilà ce qu’on devrait donc retrouver cette nuit !

Eric Paschall is questionable tonight vs Spurs after missing last two games with knee soreness. Warriors will have either nine or 10 players available, still no centers, for both games in San Antonio. — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 8, 2021

3h00 : Suns – Cavaliers : tombeurs des Celtics (100 à 91) dimanche en début de soirée, les Suns se reposent sur un collectif performant. Devin Booker, pas dans la plus grande forme de sa carrière, doit se sentir bien soulagé de ne plus devoir tout faire tout le temps. Face aux Cavaliers, les joueurs de l’Arizona vont tenter d’enchaîner une troisième victoire de suite à la maison. L’équipe de l’Ohio sera comme toujours un vrai poil à gratter, et bien sûr menée par Collin Sexton. Seul point négatif, il faudra s’habituer à faire sans Larry Nance Jr., annoncé absent entre quatre et six semaines après s’être fracturé un doigt. Super Cedi est prêt à relever le défi !

3h30 : Nuggets – Bucks : mais ça ne serait pas un choc dis donc ? Si les Nuggets sont un peu moins chauds que prévu depuis le début de saison (12 victoires et 10 défaites), savoir que Nikola Jokic va retrouver Giannis Antetokounmpo sur le parquet ne peut pas nous laisser indifférent. Pour ce nouveau duel de monstres européens, il faudra rester éveiller tard, OK, mais l’affiche en vaut le coup. Le Joker vient de pulvériser à deux reprises son record en carrière, la première fois face au Jazz dimanche dernier et une nouvelle fois ce week-end contre les Kings malgré la défaite de son équipe (114 à 119), le tout en jouant en tongs. Possiblement privé de ses meneurs Jamal Murray et Facundo Campazzo (en plus de Gary Harris et P.J. Dozier), tous les deux touchés au genou, le Serbe sera bien chaud, on n’en doute pas. Face à des Bucks sur quatre victoires et un Greek Freak de plus en plus en rythme, le suspense devrait être de la partie.

Nuggets injury report tomorrow: Dozier and Harris are both out tomorrow. vs. Bucks. Murray and Campazzo are both questionable. — Mike Singer (@msinger) February 7, 2021

4h00 : Lakers – Thunder : les Lakers avancent tranquillement cette saison. Leur parcours sans réelles embûches est un exemple de maîtrise. Touché au tendon d’Achille, Anthony Davis devrait cependant être absent ce soir, mais on peut compter sur LeBron James pour faire le travail. Le Thunder survit lui bien mieux qu’attendu (10 victoires et 12 défaites) depuis le début de saison. Théo Maledon et son pote Shai Gilgeous-Alexander nous font kiffer et ne sont plus à une surprise près de toute façon. Il faudra néanmoins composer sans le Français, listé comme indisponible à cause du COVID. Malgré tout, pourquoi ne pas voir son équipe remporter un des deux matchs face aux Lakers lors des prochains jours ?

Huit matchs sont prévus cette nuit dont un beau duel d’Européens talentueux entre Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Les profils sont ultra-différents mais la hype les entourant et notre satisfaction à les voir jouer sont elles assez proches et bien sûr élevées. Tout est réuni pour qu’on kiffe !

