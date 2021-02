Le Top 10 en carrière d’Alonzo Mourning : de la bâche, du dunk et du buzzer, y’a plus qu’à cliquer et apprécier

Alonzo Mourning. Ah là là, quelle histoire. Faisant partie des grands pivots des années 1990, il a été coupé dans son élan au début du nouveau millénaire à cause d’une maladie rénale, un coup d’arrêt qui n’a cependant pas arrêter sa carrière, marquée par de nombreux exploits et moments inoubliables à Charlotte et Miami.

Un petit Top 10 du bonhomme, ça vous dit ? Septuple All-Star, membre de la All-NBA First Team en 1999, de la All-NBA Second Team en 2000 et double Défenseur de l’Année, Alonzo Mourning a laissé son empreinte sur la Ligue à travers notamment ses énormes contres, qu’on retrouve naturellement dans ce condensé de ses meilleures actions en carrière. De Charlotte à Miami, il a bâché du monde le Zo, et ses énormes qualités défensives ont notamment aidé le Heat à dérocher le premier titre NBA de son histoire en 2006. Mais comme son palmarès l’indique, Mourning était bien plus qu’un défenseur hors pair. C’était aussi un intérieur capable de tourner en 20 points – 10 rebonds dans son prime, un intérieur puissant qui n’hésitait pas à dunker sur la tronche de son adversaire direct quand l’occasion se présentait, et qui possédait aussi le touché nécessaire pour claquer quelques tirs au buzzer. Oui, Alonzo Mourning, c’était tout ça, et ce n’est pas un hasard s’il se retrouve aujourd’hui au Hall of Fame.

Les Top 10, c’est toujours un plaisir, encore plus quand on peut se remémorer les meilleures actions d’un joueur qui aura marqué sa génération par son niveau, son histoire et sa combativité. Enjoy !