Preview de la soirée NBA : cinq matchs prévus dont un derby texan pour des Rockets désormais menés par… Eric Gordon

Cinq rencontres sont prévues cette nuit et les affiches sont plutôt sympas. Dans une NBA bien chamboulée par le COVID depuis début janvier 2021, on a droit à une soirée sans match reporté et qu’on peut donc considérer comme « normale ». On attend de voir la première des Rockets new look sans le barbu préféré de la NBA et plusieurs duels s’annonçant disputés.

À la suite d’une nuit à sept rencontres au lieu de dix du fait du report des matchs impliquant les Celtics, les Wizards et les Suns pour cause de nombreux cas COVID, on devrait être tranquille ce soir et on ne s’en plaint pas. Alors, on se prépare à du lourd et on profite au maximum !

1h : Sixers – Heat : les rumeurs d’arrivée de James Harden enfin stoppées à la suite du départ du Barbu pour Brooklyn, Ben Simmons va enfin pouvoir jouer libéré. Malgré un petit bobo au genou, l’Australien devrait accompagner son gars Joël Embiid, bien énervé contre le Heat (137 à 134) il y a deux jours avec ses 45 points et 16 rebonds. Les Sixers sont assurés du retour de quatre des sept joueurs à l’isolement, dont Tobias Harris et Shake Milton, mais ne pourront toujours pas compter sur Seth Curry, toujours confiné chez lui puisque contaminé par le COVID. Pour l’un de ces nombreux Covidico des derniers jours, le Heat devra lui encore attendre avant de voir rejouer ses cadres (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic) et autres joueurs éloignés des parquets à cause du COVID. Tyler Herro et Duncan Robinson vont prendre le lead au scoring et seront épaulés par des éléments moins attendus mais talentueux malgré tout comme le rookie Precious Achiuwa.

1h30 : Spurs – Rockets : les Spurs doivent se dire qu’ils ont une très belle occasion de poursuivre leur bon début d’année 2021 avec ce derby texan. La première bonne nouvelle est que les Rockets vont être encore un peu chamboulés par le départ de James Harden pour les Nets la nuit dernière. La recrue phare, Victor Oladipo, ne sera pas encore prêt à débuter et John Wall, devenu le principal danger avec Christian Wood, est lui blessé au genou. Si Eric Gordon devrait être là et bien remonté, il n’y a pas spécialement de quoi s’inquiéter tant le shooteur paraît à l’Ouest depuis le début de saison. Décollage pour lui ce soir ? Un autre point très appréciable pour Gregg Popovich est qu’il pourra compter sur le fils modèle DeMar DeRozan, de retour après quelques jours d’absence pour être auprès de son papa malade et sans doute prêt à nous sortir une nouvelle belle performance au sein d’un groupe jeune qu’il prend plaisir à aiguiller. À l’action capitaine, il y a deux derbys du Texas à disputer et à gagner à la suite !

1h30 : Raptors – Hornets : les Raptors entament une série à domicile – enfin presque puisqu’ils évoluent à Tampa en Floride – avec une double réception des Hornets. Pour l’instant avant-derniers de la Conférence Est avec un bilan de deux victoires et huit défaites, les hommes de Nick Nurse doivent se dépêcher de gagner des matchs avant qu’il ne soit trop tard pour espérer un simple retour parmi le top 8 de leur Conférence. Après l’avoir emporté avec la manière (144 à 123) face aux Kings, les Dinos ont complètement foiré leurs fins de matchs contre les Warriors (105 à 106) puis contre les Blazers (111 à 112). Deux potentiels succès envolés et qu’il faudra rattraper face à des Hornets qui espèrent pouvoir aligner Gordon Hayward, touché à la hanche lors de la défaite face aux Mavericks (93 à 104) la nuit dernière.

4h : Nuggets – Warriors : ça pourrait en surprendre plus d’un, mais pour le moment, les Nuggets et les Warriors sont des concurrents directs pour une place en Playoffs à l’Ouest. Plutôt mal partis, les coéquipiers de Nikola Jokic n’arrivent pas spécialement à entourer le Serbe avec continuité malgré un début de saison de calibre MVP sur le plan personnel. Toujours privés du crack Michael Porter Jr., les Nuggets ont plutôt bien entamé 2021 mais ne décollent pour l’instant pas au classement. Les Warriors démarrent eux un back-to-back qui les emmènera ensuite à Phoenix et sont quasiment au complet pour le faire. Stephen Curry est lui, comme d’habitude, très attendu après deux performances en demi-teinte. L’ancien double MVP de saison régulière est prêt à faire chauffer la poudre !

4h : Blazers – Pacers : peut-être la plus belle affiche de la nuit ! La machine est lancée côté Blazers, avec une série portée à quatre victoires consécutives à la suite du succès (132 à 126) face aux Kings. Le backcourt Damian Lillard – C.J. McCollum répond présent et fait peu à peu grimper l’équipe au classement. Toujours privés de Jeremy Lamb et T.J. Warren, les Pacers viennent eux de se séparer de Victor Oladipo tout en récupérant Caris LeVert en participant à l’échange entre Rockets et Nets. Le nouveau venu ne sera bien sûr pas aligné dès la nuit prochaine mais on a vraiment hâte de le voir associé à Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon notamment. Une victoire à Portland pour souhaiter la bienvenue à Kaaris dans le cercle ?

On a droit à une petite nuit NBA mais au moins, celle-ci devrait se dérouler dans la totalité (enfin, pour le moment) ! Aucune rencontre n’a été reportée ce soir au contraire des quatre dernières nuits et de la prochaine. C’est un élément très appréciable en ce moment et on se régale déjà de pouvoir observer les dix équipes en action ce soir. Allez, petite sieste et il sera déjà une heure du matin !

Source article : Rotoworld et CBSSports