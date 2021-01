James Harden chez les Brooklyn Nets : analyse d’un transfert XXL ! Apéro TrashTalk

Vous l’attendiez, il est là. Après l’énorme transfert de James Harden aux Nets mercredi, forcément un énorme apéro tombe le lendemain. Analyse des différentes dimensions du trade, questionnements, avis d’Hexperts… let’s go !

C’est ce qu’on appelle un giga trade. Quatre équipes impliquées, une superstar qui bouge, mais aussi des noms importants, des jeunes joueurs, un wagon de choix de Draft, bref un blockbuster dans les règles de l’art qui risque bien de redéfinir la NBA. Et la première question qu’on se pose, la question à 115 millions de dollars, c’est de savoir si le trio Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden va marcher. Les trois stars peuvent-elles cohabiter pour emmener les Nets vers les sommets ? Wait and see. Mais si l’arrivée du Barbu à Brooklyn reste évidemment l’aspect le plus important de cet échange XXL, on va parler aussi des Cavaliers et des Pacers, qui ont récupéré en scred Jarrett Allen et Caris LeVert, tandis que les Rockets ont eux obtenu une très grosse contrepartie pour favoriser la reconstruction, sans oublier un certain Victor Oladipo, actuellement dans la dernière année de son contrat. Un transfert qui comporte donc beaucoup d’angles différents, analysés un par un à la loupe.

