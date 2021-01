Toronto Raptors : mais que se passe-t-il chez les Dinos ? Apéro TrashTalk

Après trois semaines de compétition, les premières vraies tendances se dégagent en NBA et au rayon des déceptions, difficile de ne pas parler des Raptors. Les champions 2019 sont aujourd’hui dans les bas-fonds de l’Est alors forcément, on se demande ce qui se passe à Toronto Tampa.

Dix matchs, deux victoires pour huit défaites, clairement le bilan des Raptors fait peur en ce début de saison. C’est simple, c’est le pire bilan de toute la NBA à égalité avec celui des Pistons, pas vraiment ce qu’on attendait de la part des hommes de Nick Nurse, éliminés au stade des demi-finales de la Conférence Est il y a quelques mois. Les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol n’ont pas fait du bien à Toronto, Pascal Siakam n’a toujours pas retrouvé son niveau pré-bulle, et le beau temps de Tampa déstabilise sans doute cette équipe habituée au grand froid du Nord. Problème d’équilibre d’équipe ? Problème de talent ? Est-il déjà venu le temps de paniquer ? Masai Ujiri va-t-il tout faire sauter ? Les questions sont nombreuses… Allez, on en parle.

On s’installe, on prend un petit café, et on se pose pour discuter tranquillement de ces Raptors en grande difficulté aujourd’hui. Ça faisait quand même un bail que les Dinos n’étaient pas dans une telle situation…