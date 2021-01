Kevin Durant prévoit de jouer son premier back-to-back : pas de bol pour les Knicks, ça tombe sur eux et ça pourrait bien faire mal

Au lendemain d’un succès face aux Nuggets (122 à 116) portant très largement son empreinte, Kevin Durant veut passer la vitesse supérieure en disputant son premier back-to-back de la saison face aux Knicks. L’affiche est belle donc l’ailier de 32 ans ne veut pas manquer l’occasion de montrer qui est le patron de New York.

Kevin Durant est un basketteur tout bonnement magnifique à voir jouer. Tout le monde le sait, enfin on l’espère, sinon ça va barder, mais il est toujours bon de le rappeler. À désormais 32 ans et après une saison blanche liée à une rupture du tendon d’Achille, KD évolue depuis la reprise comme s’il n’avait jamais quitté les parquets NBA. L’exploit n’est sans doute pas relevé à sa juste valeur tant il est rare de voir un joueur revenir de cette manière suite à une telle blessure, en étant aussi impactant et juste dès ses premiers pas sur le parquet. Ralenti par le protocole COVID au début du mois de janvier 2021, l’ailier complètement cheaté vient de réaliser deux perfs XXL après sa petite période d’isolement et voit désormais une rencontre très importante pour les Nets se présenter devant lui, à savoir le derby new-yorkais face aux Knicks. À la suite de ses 36 points en 38 minutes face au Thunder ce week-end, mais surtout de cette performance très propre lors de la remontée face aux Nuggets la nuit dernière (34 points à 12/18 au tir, 9 rebonds et 13 passes en 36 minutes), Durant a donc une petite idée derrière la tête : celle de disputer son premier back-to-back de la saison face aux Knicks. Comme l’a rapporté le New York Post, KD s’est montré confiant concernant sa participation, répondant sans hésiter « J’y compte bien » aux journalistes. Voilà qui promet pour cette rencontre 100% new-yorkaise et forcément attendu à Big Apple.

Pour rappel, Durant avait été préservé par son équipe le 28 décembre dernier (pour le match contre les Grizzlies) au lendemain d’une courte défaite face aux Hornets (104 à 106). Forcément très soucieux de la santé de leur star, les Nets ne voulaient prendre aucun risque mais désormais, KD a bien repris le rythme et semble prêt à enchaîner. Tournant à 29,9 points à 53,5% au tir dont 44,7% du parking, 7,8 rebonds et 5,8 passes en plus de 34 minutes de jeu (huit matchs en tout), Durant a rassuré sur sa condition physique et impressionne à nouveau toute la planète basket. Plein de jus et redoutable d’efficacité dès l’Opening Night face aux Warriors le 22 décembre, Durantula n’a pas pris une ride et fait clairement flipper aujourd’hui. Les Knicks, prochains adversaires des Nets dans ce premier derby de la saison, ne doivent pas en mener large en sachant qu’ils vont vraisemblablement devoir se coltiner un Durant très en forme pendant une grosse trentaine de minutes. Les jeunots de NY comme R.J. Barrett et Obi Toppin (probablement de retour) vont pouvoir observer ce qu’est le top du top de la Ligue à l’heure actuelle.

Tandis que Kyrie Irving est toujours éloigné des parquets pour « raisons personnelles », Kevin Durant joue lui au basket en mode patron. Les Nets peuvent compter sur l’ailier de 32 ans et il le fait savoir avec la manière, réalisant un début de saison de grande qualité avant de disputer son premier back-to-back depuis bien longtemps, dans un match qui compte vraiment à New York. On a tellement hâte de voir sa mixtape du soir !

Source texte : New York Post