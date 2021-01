Preview de la soirée NBA : sept matchs au lieu des dix prévus et un derby de New York, vive le mercredi Panzani

Dix rencontres étaient au programme cette nuit mais nous n’aurons finalement que sept matchs à se mettre sous la dent, et ce dans le meilleur des cas. Car vu l’incertitude qui règne en ce moment en NBA, il vaut mieux rester prudent. Faisons le point sur ce qui nous attend malgré tout !

On commence presque à en avoir l’habitude, tout comme la nuit dernière, et celle d’avant et celle d’encore avant, bref… la NBA est obligée de reporter certaines de ses rencontres à cause du COVID. Profitons bien des matchs qui se jouent chaque soir puisqu’on ne sait pas trop ce qu’il peut se passer au cours des prochaines semaines !

1h00 : Hornets – Mavericks : les Hornets n’auraient-ils pas un très bon coup à jouer face aux Mavericks cette nuit ? On peut clairement se poser la question puisque LaMelo Ball et sa clique restent sur quatre succès très convaincants et que les Mavs sont eux privés de cinq joueurs dont Josh Richardson et Maxi Kleber à cause du COVID. Bon, Dallas est également sur une série de trois victoires et Luka Doncic devrait enfin pouvoir compter sur le retour de son pote Kristaps Porzingis. Les grands débuts du Letton seront à suivre de très près, tout comme le nouveau coup de chaud du désormais très attendu Gordon Hayward. Mais c’est qu’elle a de la gueule cette affiche quand même !

1h00 : Pistons – Bucks : les Pistons ne sont vraiment pas gâtés niveau calendrier en ce début d’année 2021. Après deux duels avec les Celtics, Detroit a enchaîné avec deux confrontations face aux Bucks puis les réceptions des Suns et du Jazz. Le point très positif est que ce troisième match contre Giannis Antetokounmpo et son escouade est bien le dernier prévu pour le moment. S’il faut avoir un joueur à l’œil parmi ceux qui fouleront le parquet cette nuit, c’est bien Jerami Grant. L’ailier jouit d’un tout nouveau rôle à Motor City et se révèle être la pièce maîtresse du projet. Espérons pour lui que ça commence à gagner très bientôt.

Reporté : Wizards – Jazz : comme si les problèmes n’étaient pas assez nombreux à Washington, les Wizards ont perdu pour la saison leur pivot titulaire Thomas Bryant. Privés du flex et de la protection de cercle de leur intérieur, ils devront également faire sans Russell Westbrook, touché aux quadriceps, pour les prochains jours. Bradley Beal aurait dû une nouvelle fois enfiler son costume de super-héros pour une mission impossible face à un Jazz restant sur trois victoires. Mais il n’en aura même pas l’occasion puisque les installations des Wizards ont été fermées et le match reporté dans la foulée, l’équipe de la capitale étant très touchée par les absences liées au COVID. Vainqueurs (117 à 87) des Cavs la nuit dernière, Donovan Mitchell et ses coéquipiers auraient voulu terminer sur une bonne note un road trip à l’Est du pays qui avait bien mal commencé. Et bien, c’est manqué !

Due to ongoing contact tracing, Washington does not have the league-required eight available players to proceed with the game. https://t.co/qhb7dwLDNb — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

1h30 : Knicks – Nets : on attendait avec impatience ce premier derby de New York de la saison. Si les équipes sont pour l’instant beaucoup moins éloignées que prévu au sein du classement de la Conférence Est, les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. S’ils seront toujours privés de Frank Ntilikina et Alec Burks, les Knicks pourront compter sur leur recrue Taj Gibson et espèrent profiter du retour annoncé de leur rookie Obi Toppin pour sortir de leur mauvaise passe (trois défaites) avec un succès de prestige face à leurs voisins. Tout juste à l’équilibre grâce à la victoire contre les Nuggets (122 à 116), les Nets abordent eux ce match sans Kyrie Irving mais avec Kevin Durant, qui devrait être de la partie pour nous régaler lors de son premier back-to-back de la saison.

Injury Report 1/13 vs. BKN: Taj Gibson is available; Probable – Obi Toppin (strained right calf); Doubtful – Reggie Bullock (sore right hip); Out – Alec Burks (sprained left ankle) and Frank Ntilikina (sprained right knee). — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) January 13, 2021

Reporté : Celtics – Magic : les matchs reportés s’accumulent pour des Celtics privés de neuf joueurs dont sept à cause du COVID. Après le duel contre le Heat et le déplacement à Chicago, voilà venu le tour d’annuler ce premier affrontement avec le Magic. Jayson Tatum, élu joueur de la semaine de la Conférence Est lundi, et ses coéquipiers sont à l’isolement et attendent des jours meilleurs. Le retour de Kemba Walker attendra !

2h00 : Wolves – Grizzlies : dans un choc qui sent bon le duel du bas de tableau de Ligue 1, la victoire comptera double. Les Grizzlies font ce qu’ils peuvent, naviguant en fonction des absences et notamment celle de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. jusqu’à la fin du mois. Les Wolves viennent eux tout juste de retrouver Karl-Anthony Towns et le goût du succès face aux Spurs (96 à 88) après sept défaites consécutives. Si l’intérieur était absent pour ce second match d’affilée face aux Texans, il devrait bien être en mesure de jouer ce soir. Enfin, tout dépendra de son poignet douloureux. Personne ne se plaindrait de pouvoir bénéficier de ses talents, sauf des Grizzlies qui aimeraient bien voir son absence se prolonger un tout petit peu histoire de se rassurer.

2h00 : Thunder – Lakers : le Thunder accueille des Lakers qui semblent avoir atteint leur rythme de croisière en 2021. Avec six victoires en sept matchs disputés depuis le Nouvel An, tout va pour le mieux pour les leaders de la Conférence Ouest. Le Thunder ne devrait donc pas spécialement faire peur aux Angelinos, uniquement privés de Wesley Matthews (attention tout de même, en back-to-back, LeBron James ou Anthony Davis pourrait souffler). Pour autant, Shai Gilgeous-Alexander et ses compagnons de jeu sont capables de belles choses. Malgré un effectif pas forcément taillé pour jouer les Playoffs au sein d’une Conférence Ouest très relevée, le Thunder est pour l’instant aux portes du Top 8 avec un bilan neutre et quelques belles prises dont les Nets. Voyons ce que ça donne !

Reporté : Suns – Hawks : une belle affiche en moins. Comme l’a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN, ce Phoenix – Atlanta n’aura pas lieu, et cela est lié au fait que les Suns aient affronté les Wizards – touchés par le COVID ces dernières heures – lundi soir, exposant ainsi l’effectif à des risques de contamination. Par précaution et en attendant de nouveaux résultats, la NBA a donc joué la carte de la sécurité et on le comprend très bien.

Contact tracing with Phoenix players is a factor because Suns played the Wizards on Monday, per sources. Wizards have positive tests on roster. https://t.co/C8DUWVOQxs — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

4h00 : Clippers – Pelicans : partis sur un rythme d’une victoire immédiatement suivie d’une défaite depuis début 2021, les Clippers devraient donc s’incliner face aux Pelicans après l’avoir emporté face aux Bulls (130 à 127). Mais bon, trêve de plaisanterie, Kawhi Leonard et Paul George n’auront pas spécialement ce constat de statisticien du dimanche en tête au moment de batailler contre les Pels. Pour ce voyage à Los Angeles, l’équipe coachée par Stan Van Gundy devra faire sans Lonzo Ball, touché au genou, mais devrait pouvoir compter sur J.J. Redick et Steven Adams, tandis qu’Eric Bledsoe est lui incertain.

4h00 : Kings – Blazers : les Kings peuvent-ils s’appuyer sur leur succès contre les Pacers (127 à 122) pour lancer une série ? Ça s’annonce compliqué au vu du calendrier et ça commence dès cette nuit face aux Blazers, déjà vainqueurs de Sacramento samedi soir (99 à 125). Puisque chaque match est important, Buddy Hield et Richaun Holmes devraient jouer malgré leurs problèmes à la cheville. Portland a de son côté des doutes concernant la participation de Jusuf Nurkic (quadriceps), mais les Blazers pourront compter sur C.J. le très bon McCollum de ce début de saison pour tenter de rentrer de Sacto avec un succès dans la poche.

Nouvelle nuit NBA et malheureusement nouveaux reports de matchs. Sept rencontres sur les dix prévues au départ auront lieu lors des prochaines heures. C’est sûr qu’on aimerait profiter d’un calendrier complet et non chamboulé chaque soir, mais le principal est tout de même sauvé pour le moment. Continuons de croiser les doigts, et profitons de cette chance de voir tant de basket chaque jour pour nous divertir dans une période pas facile pour tout le monde !

Source texte : Rotoworld