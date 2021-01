La NBA enquête sur les vidéos d’anniv de Kyrie Irving : spoiler, le retour d’Uncle Drew, c’est pas pour demain

Absent depuis quatre matchs et toujours en mode silence radio, Kyrie Irving ne semble pas prêt à rejoindre les Nets. La NBA est actuellement en train d’enquêter par rapport à des vidéos apparues récemment sur les réseaux, dans lesquelles on voit Uncle Drew à une fête d’anniversaire, sans masque…

Quand est-ce qu’on verra à nouveau Kyrie Irving sur les parquets NBA ? Le mystère reste entier et vu la tournure des événements, on se dit que ce n’est pas pour tout de suite. Depuis le 5 janvier dernier et son match face au Jazz, le meneur des Nets est absent pour « raisons personnelles », sans donner plus d’explications, bref le genre de situation qui laisse place aux spéculations. Et en ce début de semaine, il y a donc eu l’apparition de ces vidéos qui pourraient bien prolonger l’absence d’Uncle Drew. D’après ESPN, la NBA est actuellement en train de mener l’enquête pour vérifier si ces dernières sont récentes ou non. Si c’est le cas, la Ligue peut décider de sanctionner Irving pour violation du protocole sanitaire de la Ligue (James Harden avait pris une amende de 50 000 dollars en tout début de saison), avec mise en quarantaine, salaire non versé pour chaque match manqué et tout le tralala. Comme nous le rappellent Adrian Wojnarowski et Malika Andrews, la NBA interdit aux joueurs de fréquenter des boîtes de nuit et autres lieux de socialisation nocturnes, tout en bannissant les regroupements de plus de 15 personnes. Quand on voit la vidéo, où Kyrie se retrouve sans masque pendant que sa sœur souffle ses bougies, tout ça avec pas mal de personnes qui sont là pour applaudir ou filmer la scène, y’a moyen que ça ne plaise pas à tonton Silver, encore plus vu le contexte actuel avec un COVID qui gagne dangereusement du terrain.

With the NBA conducting an investigation into the apparent birthday party video, not the Nets nor Kyrie Irving dictate his return date. Now, the league office can rule on possible protocol violations and mandated time away in quarantine — based on findings. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021

If Brooklyn’s Kyrie Irving is found to have violated league health/safety protocols, he's facing a proportional game reduction of 1/81.6 of his salary – $410K per game. He would forfeit that money for every game lost because of a mandated isolation. League's probing video now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021

On va évidemment attendre les conclusions de la Ligue mais ESPN nous indique déjà que Kyrie ne devrait pas retrouver les terrains cette semaine. Le programme des Nets dans les jours à venir ? Un derby contre les Knicks jeudi puis une opposition face à Orlando samedi. Pas les adversaires les plus redoutables, surtout quand vous avez un Kevin Durant en feu, mais Brooklyn a besoin d’enchaîner les wins car les hommes de Steve Nash ne possèdent qu’un bilan de six victoires pour six défaites pour le moment. Et si Kyrie se retrouve dans le protocole sanitaire de la NBA et que la Ligue décide de le sanctionner, y’a moyen qu’Irving reste sur la touche bien plus qu’une semaine. Pas sûr que ça gêne Oncle Drew tant que ça, lui qui n’a pas vraiment la tête au basket en ce moment, la preuve hier il a participé à un événement virtuel pour Tahanie Aboushi, candidate démocrate pour devenir Procureur du district de Manhattan, tout ça alors que Brooklyn affrontait Denver dans le même temps. Face à cette situation, le manager général des Nets Sean Marks a décidé de sortir un communiqué, partagée par Malika Andrews d’ESPN.

« Nous avons pris connaissance de la vidéo sur les réseaux sociaux impliquant la présence de Kyrie Irving à un regroupement familial. Nous sommes en train d’examiner les circonstances à la fois avec Kyrie et la NBA, afin de déterminer si les protocoles sanitaires ont été respectés ou non. Kyrie est toujours à l’écart de l’équipe pour raisons personnelles. Une date de retour n’a pas encore été déterminée. Pendant ce temps, nous allons continuer à rester concentrés sur nos objectifs de franchise. Kyrie aura l’opportunité d’expliquer son absence quand il sera prêt à le faire. »

Voilà voilà, c’était le dernier épisode de la saga « Qui a vu Kyrie Irving ? », une saga pleine de mystère et qui promet encore quelques rebondissements. On attend désormais la version d’Uncle Drew, en espérant qu’elle arrive un jour.

The Nets have issued a statement from Sean Marks on Kyrie Irving: pic.twitter.com/1IzAwrLDCA — Malika Andrews (@malika_andrews) January 12, 2021

Videos have surfaced of Kyrie Irving at a large birthday gathering alongside his sister, Asia. Kyrie’s sister & dad have birthdays this week. Given the size of the gathering & now public nature of it, Kyrie might now have to undergo a quarantine period before returning. https://t.co/McrYtFH9XK pic.twitter.com/U4T1KAvMTl — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) January 12, 2021

That’s definitely a great turnout for an organizing program launch https://t.co/KeSOWyVNsX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021