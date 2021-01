Russell Westbrook blessé à la cuisse : Robin est sur la touche une semaine, Batmobeal bientôt en 50/10/8

On l’a appris en début de soirée hier : Russell Westbrook sera sur la touche toute la semaine, à minima. Après le doigt disloqué, c’est désormais la cuisse gauche qui pose problème. Vu la victoire de cette nuit contre Phoenix, on se demande presque si c’est une mauvaise nouvelle.

Les plus jeunes ne reconnaîtront peut-être pas la référence mais le début de saison de Russell Westbrook nous rappelle un peu le jeu du Docteur Maboul. Le principe est simple, tu joues au chirurgien et tu soignes le max de blessures pour gagner des points. Pour Brodie, la règle semble à peu près la même en 2021. Non content de s’être disloqué un doigt il y a quelques jours, le marsupilami vient ajouter une blessure au quadriceps gauche sur la pile de ce bon toubib. Selon Ohm Youngmisuk d’ESPN, le joueur sera réévalué d’ici la fin de la semaine. Pour Washington, c’est un énième coup dur après la blessure de Thomas Bryant et le début de saison très compliqué de l’équipe, treizième à l’Est avec un bilan de 3-8. Paradoxalement, D.C. affiche un bilan de deux victoires et deux défaites quand Russ n’est pas sur le parquet. Les amateurs de conclusions rapides pourront en faire ce qu’ils veulent. Pour Scott Brooks, coach des Wizards et grand fan de Westbrook, cette absence pourrait finalement être un moindre mal, histoire de récupérer le joueur à 100% de ses capacités, ce qui ne semble pas être le cas depuis le début de la saison.

« Il s’est vraiment fait mal au quadriceps pendant le training camp. Ça l’a perturbé. Il a traversé ça avec des traitements mais il n’a jamais cherché d’excuses, pas même vis-à-vis de moi. Je sais qu’il est conscient qu’il peut mieux jouer. Cela commençait à s’améliorer et puis il s’est fait mal encore, ce qui l’a retardé un petit peu. Et il s’est encore fait mal contre Philadelphie. […] S’il y a un point positif, c’est qu’il va avoir une semaine pour régler tout ça. On espère que tout [il y a toujours son doigt disloqué, ndlr.] sera rentré dans l’ordre d’ici là. On va devoir s’ajuster par rapport à l’absence de Thomas Bryant pour le reste de l’année mais nous aurons récupéré Russell Westbrook aussi bon que je sais qu’il peut être. »

En l’absence de Mr. Triple-Double, c’est Raul Neto qui va prendre la mène des joueurs de la capitale, comme cette nuit face à Chris Paul. En revanche c’est bien Bradley Beal qui va récupérer tous les ballons en main et ses one-man shows pourraient être encore plus impressionnants. On récapitule, il tourne en 35/5/5 depuis le début de saison et il va avoir encore plus de responsabilités et de ballons à shooter ? Il faudra pas parler mandarin quand il fera sa semaine en 50/10/8. Hormis le Jazz, Washington aura plusieurs adversaires à sa hauteur sur les prochaines rencontres (Cleveland x2 et Detroit), de quoi permettre à la franchise de se remettre la tête à l’endroit ? Scott Brooks doit l’espérer, lui qui est annoncé sur un siège bouillant.

Russell Westbrook s’est blessé au quadriceps gauche et il sera absent toute la semaine. Si Bradley Beal se sentait seul au monde, ce sentiment ne va pas s’arranger dans les jours à venir. Les médisants diront que D.C. a enfin une chance de gagner des matchs mais avoir un ancien MVP dans son roster c’est une gourmandise dont peu de coachs peuvent se vanter.

Source texte : ESPN