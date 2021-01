La jeunesse du Thunder marque des points : Kevin Durant et les Nets à terre, plutôt sexy l’année de transition à OKC

Si Kevin Durant faisait son retour cette nuit pour les Nets, contrairement à un Kyrie Irving toujours absent et qui entretient le mystère depuis trois matchs, ce sont finalement les jeunes du Thunder qui auront fait de ce match le leur, signant ainsi leur troisième succès consécutif et un cinquième en neuf matchs. Ils vont quand même pas nous refaire le coup de la saison dernière si ?

Neuf matchs et cinq victoires donc, et l’agréable sensation de voir évoluer un groupe décomplexé, savamment orchestré, et drivé par quelques leaders pas toujours attendus mais bel et bien présents. Cette nuit ? Des destins différents chez les U17 de Mark Daigneault, lui-même à peine plus âgé que ses joueurs, mais de vraies belles raisons d’espérer une saison agréable dans l’Oklahoma. Un leader magnifique tout d’abord, qu’une sale chute en fin de match n’aura pas ralenti : Shai Gilgeous-Alexander. Véritable patron d’une franchise NBA à seulement 22 ans, SGA a lâché cette nuit son match le plus propre de la saison. 31 points, 6 rebonds, 7 passes et 2 steals, une adresse folle et toujours ce mélange de flegme et d’imprévisibilité qui fait de lui l’un des joueurs préférés de ton joueur préféré. A ses côtés cette nuit ? Un énorme Hamidou Diallo en sortie de banc, Hamidou qui n’en est pas à son coup d’essai cette année et qui a donc alterné face aux Nets les pénétrations terminées en haute altitude, sa spécialité, et les sweet shots dans le périmètre sans se poser de questions. 25/3/4/4 au final pour Diallo, on tient notre duo.

Bien épaulé également par un Tonton Al Horford qui fait se ronger les moignons aux fans des Sixers à chacune de ses sorties cette saison, le duo SGA/Diallo cumule donc quasi 60 pions sur ce match et a pu compter sur un supporting cast de luxe. George Hill et Luguentz Dort dans le rôle des starters utiles, mais aussi ce grand machin d’Isaiah Roby, qui parait chaque soir plus grand et plus doué et qui profitait cette nuit de l’absence de Mike Muscala pour s’exprimer davantage. Délié et volontaire, des qualités que l’on pourrait également mettre au crédit de Théo Maledon, Theo Maladroit ce soir mais Theo Malefique à l’organisation, toujours dans les bons coups et avec un coup d’avance sur la passe à faire. Un ensemble homogène, un groupe de gamins qui jouent au basket, et auquel on pourrait d’ailleurs ajouter un Darius Bazley censé être l’un des leaders de la classe mais un peu plus en retrait ce soir et un Aleksej Pokusevksi sur lequel il va très vite falloir que l’on se penche tant il est le résultat de plus en plus logique d’une fusion entre Kristaps Porzingis et une autruche sous acide.

Tout ça pour dire quoi ? Eh bien que le Thunder nous excite, et que le Thunder a battu ce soir (129-116) les Nets d’un Kevin Durant pourtant bien indéfendable. Un duo KD Caris solide en première mi-temps, un Uno KD par la suite, mais une équipe d’OKC solide du début à la fin, et qui confirme que si on peut gagner des matchs tout en apprenant ce n’est pas plus mal. Et de toute façon les mecs s’en foutent, ils ont 45 tours de Draft jusqu’en 2025.