Le serial-killer Chris Paul a fait une nouvelle victime : fin de match monstrueuse pour CP3, Brooklyn n’a pas survécu

Sur une série de cinq victoires consécutives avant sa défaite face aux Sixers lundi, le Thunder voulait reprendre sa marche en avant sur le parquet de Brooklyn la nuit dernière. Mission accomplie, avec un succès en prolongation. Et encore une fois, Mister Chris Paul a été monstrueux dans le money time.

Chris Paul continue son festival. Face aux Nets, CP3 a fait très très mal dans le clutch, comme si souvent cette saison. Décisif à de nombreuses reprises sous le maillot du Thunder, en particulier ces dernières semaines où Oklahoma City a enchaîné les victoires comme les perles, le meneur vétéran a fait la totale à Brooklyn en sortant une fin de match juste épique. Une démonstration version Point God qui a permis à OKC de repartir du Barclays Center avec un succès dans la poche arrière. Dans le quatrième quart-temps, CipiFruit a planté 16 points pour aider les siens à revenir à hauteur des Nets. Deux tirs du parking pour commencer, et puis une mixtape de pull-up jumpers à mi-distance. Comme dirait son poto du banana boat LeBron James, not one, not two… Chris a enchaîné les ficelles et a marqué 10 des 12 derniers points de son équipe dans les quatre dernières minutes. Le Thunder était mené 96-89 mais grâce aux exploits de son meneur à 40 millions de billets verts, il a pu arracher la prolongation sur le score de 101-101. Et en overtime, Paul a terminé son chantier en beauté avec deux autres shoots à mi-distance. Oklahoma City a ainsi pris les commandes durant la prolong, pour ne plus jamais les lâcher. Victoire 111-103 pour les hommes de Billy Donovan.

28 PTS total @CP3 mène le @okcthunder à la victoire! #ThunderUp pic.twitter.com/Q5WYEV5zX0 — NBA France (@NBAFRANCE) January 8, 2020

28 points au total pour Chris Paul (9/15 au tir, 4/8 de loin, 6/6 aux lancers francs), dont 20 dans le quatrième quart-temps et en overtime. Damn. On en parlait récemment dans un dossier spécial Thunder, l’apport de CP3 au niveau du leadership est énorme à cette équipe du Thunder, et sa capacité à porter les siens match après match dans le money time est l’une des grandes raisons qui expliquent le bilan surprenant d’Oklahoma City aujourd’hui. Regardez les résultats d’OKC et vous verrez le nombre de succès arrachés en fin de match, c’est assez impressionnant. Avec son expérience et ses cojones, Paul fait clairement la différence et cette grosse perf à Brooklyn représente une nouvelle preuve. Comme souvent, CipiFruit a bien été aidé par Shai Gilgeous-Alexander, auteur lui de 22 points et également important en prolongation, tandis que Dennis Schroder a ajouté 14 unités en sortie de banc. Avec cette victoire, la 10è en 12 matchs, le Thunder pointe à une solide septième place à l’Ouest avec un bilan global de 21 victoires pour 16 défaites. Et vous savez quoi, la prochaine rencontre opposera OKC à Houston à la Chesapeake Energy Arena, pour le grand retour de Russell Westbrook mais aussi les retrouvailles entre Chris Paul et les Rockets. Quelque chose nous dit que CP3 voudra à nouveau enfiler son costume de serial-killer.

Nouvelle victoire du Thunder, nouveau festival de Chris Paul dans le money time. On commence à avoir l’habitude, mais c’est toujours aussi impressionnant à voir. La maîtrise, le talent, l’expérience… du grand art.