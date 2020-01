NBA Top 10 du jour : Sekou Doumbouya obtient un passe-droit pour le Slam Dunk Contest

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 8 janvier

1985 : Johnny Moore frôle le quadruple-double pour les Spurs avec 26 points, 13 assists, 11 rebonds et 9 interceptions. Aujourd’hui ça correspond juste aux moyennes sur la saison de Russell Westbrook, James Harden ou Luka Doncic.

1993 : Michael Jordan devient le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 20 000 points en carrière derrière Wilt Chamberlain grâce à ses 35 pions contre les Bucks. Just another day at the office.

1997 : les 10 meilleures équipes de l’histoire de la NBA sont annoncées et on retrouve les Celtics de 1964-65, les 76ers de 1966-67, les Knicks de 1969-70, les Lakers de 1971-72, les 76ers de 1982-83, les Celtics de 1985-86, les Lakers de 1986-87, les Pistons de 1988-89, les Bulls de 1991-92 et les Bulls de 1995-96. Si on refaisait le classement aujourd’hui, on trouverait sûrement aussi un peu de Warriors, voire même de Lakers et de Spurs.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 8 janvier

1957 : Calvin Natt

1967 : Willie Anderson

1987 : Chris Douglas-Roberts

1994 : Glenn Robinson III

1998 : Tony Bradley

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Lucien et des Peggy, et que selon l’échelle de Beaufort, miam-miam, le vent soufflera aujourd’hui en France à un niveau 1.