La course aux Playoffs à l’Ouest est endiablée. Le Thunder, en mauvaise posture au classement, n’a pas réussi à battre les Suns d’un Kevin Durant de retour sur les terres de ses débuts. Les 39 points de Shai Gilgeous-Alexander sont à jeter, car KD a planté les tirs nécessaires pour dégoûter Mark Daigneault… et rappeler les fans d’OKC à leurs bons souvenirs.

Jouer à l’endroit où tout à commencé – ou presque, dédicace nostalgique aux Sonics – ça vous galvanise très fort. C’est en tout cas ce qui a du se passer pour Kevin Durant, en grande forme ce soir : 35 points, 5 rebonds et 5 passes. Le style est toujours le même, connu et même attendu par les défenses. Mais comme d’habitude, c’est justement très difficilement défendable.

Un gros tir pour replacer les Suns en tête de six points à quelques minutes du terme puis le contre sur Shai… pour finir de dégoûter de vaillants Éclairs. Les hommes de Mark Daigneault ont proposé un basket sérieux, mais que voulez vous faire quand un des adversaires ne recherche que les moments décisifs pour se sublimer. Le Thunder avait pourtant sonné la charge, derrière un Shai Gilgeous-Alexander de feu : 39 points, 3 rebonds, 5 passes à 50% au tir. À noter la belle performance d’Aaron Wiggins, qui a planté 9 points de suite pour aider les siens à revenir dans le match.

Dixième à l’Ouest, Oklahoma City a pu compter sur une défaite des Mavericks pour limiter la casse au classement. Désormais, toutes chances d’aller au Play-in pour Dallas ne sont plus de leur seul fait. OKC doit bonifier ce changement de situation pour s’assurer une place lors du tournoi qui aura lieu la semaine prochaine. Pour descendre au classement, il faudrait que Dallas remporte tout ses matchs et que le Thunder en perde 2. Dallas, gagner : deux mots qui ne rime plus. Pour viser plus haut en revanche, le trou est fait et là aussi, OKC ne contrôle plus entièrement sa destinée.

Les Suns enchaînent de leur côté un sixième succès de rang lorsque Kevin Durant foule le parquet, acquis à l’expérience : pas d’emballement en fin de match, utilisation des 24 secondes en attaque et sérénité défensive : la recette du succès, désormais prête pour être mise à l’épreuve des Playoffs.

Source : ESPN