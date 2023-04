Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Raptors : 108-128 (stats)

Bulls – Grizzlies : 128-107 (stats)

Wolves – Blazers : 107-105 (stats)

Nets – Jazz : 111-110 (stats)

Hawks – Mavericks : 132-130 (stats)

Knicks – Wizards : 118-109 (stats)

Magic – Pistons : 128-102 (stats)

Kings – Spurs : 142-134 (stats)

Rockets – Lakers : 109-134 (stats)

Thunder – Suns : 118-128 (stats)

Cavs – Pacers : 115-105 (stats)

Bucks – Sixers : 117-104 (stats)

Nuggets – Warriors : 112-110 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Lakers, Hawks et Knicks : les Lakers sont les grands et uniques vainqueurs de la nuit à l’Ouest. Wolves, Thunder, Warriors, Mavericks et Jazz ont perdu. Cela place Los Angeles à la septième place, à seulement 0,5 victoire des Warriors et des Clippers. Duel prévu mercredi contre le frère ennemi de La La Land. Match immanquable ! À l’Est, les Hawks ont assuré leur place en Play-in tandis que les Knicks ont fait de même pour les Playoffs.

🚨 OFFICIEL : les Knicks sont qualifiés pour les Playoffs 2023 ! Next ? Un très probable 1er tour… face aux Cavs ! 🔥 pic.twitter.com/d6QqiSr66W — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2023

Mauvaise opération du jour – Mavericks, Thunder, Warriors : en perdant contre les Hawks, les Mavericks posent un pied dans l’avion direction Cancun ! Désormais pendus à deux défaites du Thunder pour se qualifier, Dallas n’a plus son destin entre ses mains. Le Thunder s’est incliné contre Phoenix, ne lui laissant que de fortes chances de rester à la dixième place… et de devoir donc passer par le Play-in. Enfin, les Warriors ont perdu contre Denver, et laissé leur précieux succès d’avance et la cinquième place aux Clippers. Final de haut vol attendu d’ici dimanche pour valider un ticket direct !

Pas de match cette nuit !