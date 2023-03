Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à exactement 40 jours de la postseason !

Les résultats de la nuit

Raptors – Bulls : 104-98 (stats)

Nets – Bucks : 118-104 (stats)

Hawks – Wizards : 116-119 (stats)

Grizzlies – Lakers : 121-109 (stats)

Thunder – Kings : 117-123 (stats)

Rockets – Nuggets : 112-133 (stats)

Mavs – Pacers : 122-124 (stats)

Jazz – Spurs : 94-102 (stats)

Clippers – Wolves : 101-108 (stats)

Warriors – Blazers : 123-105 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Warriors : En s’imposant du côté de San Francisco au terme d’un match fantastique face aux Blazers, les Warriors ont profité de la double défaite des Mavericks et des Clippers pour faire un bon de deux places en avant et récupérer la cinquième position de la conférence Ouest. Actuellement sur trois succès d’affilée, Golden State doit désormais maintenir le cap pour poursuivre cette belle remontée.

Mauvaise opération du jour – Mavericks : Six matchs, cinq défaites, telle est la série actuelle des Mavericks. Depuis l’arrivée de Kyrie Irving, Dallas patine et vient de glisser à la septième place de l’Ouest. Avec un calendrier immédiat corsé (Sixers, Suns), les hommes de Jason Kidd auront fort à faire pour se reprendre alors qu’ils occupent désormais la septième place de l’Ouest, non qualificative aux Playoffs mais au Play-in.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Suns

1h : Pistons – Bulls

1h30 : Celtics – Cavs

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Rockets – Grizzlies

2h : Bucks – Magic

– Magic 2h : Thunder – Lakers

4h : Blazers – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Wizards

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Wizards

Nuggets – Mavericks, Jazz, Wolves ou Pelicans

Grizzlies – Mavericks ou Jazz

Kings – Clippers

Suns – Warriors

Play-in tournament : Mavericks – Jazz et Wolves – Pelicans