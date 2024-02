Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams domptent les Kings (127-113)

Écrasé par les Mavs hier soir, le Thunder a relevé la tête en cette soirée de Super Bowl avec une victoire maitrisée face aux Kings. Le duo Shai Gilgeous-Alexander / Jalen Williams a été transcendant.

Pas de gueule de bois pour OKC après la raclée subie face à Dallas hier soir. Malgré un back-to-back dans les jambes, les hommes de Mark Daigneault ont réalisé un match bien solide pour se racheter auprès de leurs fans.

En tête de gondole, non pas un mais bien deux hommes du match. Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont cumulé 70 points à eux deux et se sont parfaitement relayés toute la soirée pour couler des Kings qui auront couru après le score tout du long sans jamais vraiment parvenir à inquiéter OKC, hormis cette petite révolte en début de money time pour revenir à -8. Mais là encore, qui était là pour calmer les ardeurs de Sactown ? SGA et J-Dub bien sûr.

Sheesh SGA. Lost his defender! pic.twitter.com/sujLrmzLzf

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) February 11, 2024

Comme toujours, Sacramento a pu compter sur un excellent Domantas Sabonis, auteur d’un nouveau triple-double pour sa collection personnelle (21 points, 14 passes, 11 rebonds). Malik Monk a aussi été précieux en sortie de banc (26 ans) et Keegan Murray a apporté sa pierre à l’édifice des deux côtés du terrain. En vain..

Côté Thunder, on retient évidemment les deux zinzins de l’espace en haut de l’affiche mais aussi les apports des lieutenants avec Chet Holmgren et Lu Dort. Efficaces au scoring, les deux joueurs ont aussi bien pesé sur le plan défensif. Le Canadien a notamment pu se charger de De’Aaron Fox, auteur de seulement 15 points à 6/17 au shoot. Une soirée bien compliquée pour le renard de Californie.

OKC en profite pour se rapprocher des Clippers et des Wolves en haut de la Conférence Ouest alors que Sacramento retombe au septième rang.