Deux petits matchs seulement hier soir, et pour cause, les États-Unis causaient Foot US cette nuit. On vous résume rapidement la soirée d’hier mais soyons clairs, le héros de la nuit s’appelle Patriiiiiiiiick.

Scores et stats de la nuit

Heat – Celtics : 106-110 (les stats)

: 106-110 (les stats) Thunder – Kings : 127-113 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Ousmane Dieng n’a joué que 6 minutes face aux Kings, Olivier Sarr n’est pas entré en jeu

Le highlight de la nuit

Patrick Mahomes c’est :

3 titres de champion NFL.

3 fois MVP du Super Bowl.

2 fois MVP de la saison régulière.

Le tout à seulement 28 ans.

GOAT road. 🐐🐐 pic.twitter.com/w6IjeQqZpL

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) February 12, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #16 | Pick #106

📊 Moyenne de la nuit : 36.91 pts#NBA pic.twitter.com/jj2ggAYFKQ

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 11, 2024

Les classements

