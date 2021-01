Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Luka Doncic qui distribue du caviar face aux Hornets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 13 janvier, seulement sept matchs sur les dix prévus à la base seront joués, mais ça nous laisse quand même un joli programme. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Hornets (2,55) – Mavericks (1,63)

01h00 : Pistons (5,95) – Bucks (1,18)

01h30 : Knicks (3,20) – Nets (1,45)

02h00 : Wolves (1,72) – Grizzlies (2,35)

02h00 : Thunder (3,75) – Lakers (1,35)

04h00 : Clippers (1,38) – Pelicans (3,50)

04h00 : Kings (2,50) – Blazers (1,67)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Luka Doncic termine avec au moins 10 passes décisives face aux Hornets (1,80) : après un retard à l’allumage, Luka Doncic a passé la seconde et ça se voit dans ses stats. Deux triple-doubles lors de ses trois dernières sorties, trois matchs de suite au-dessus des 10 passes décisives (moyenne de 8,3 sur la saison), clairement il régale ses coéquipiers en ce moment et on s’attend à ce qu’il continue face aux Hornets cette nuit. Certes, Dallas devra se débrouiller sans plusieurs éléments (Josh Richardson, Maxi Kleber…), mais Luka pourra normalement compter sur Kristaps Porzingis, l’autre star des Mavericks, de retour de blessure après une longue absence. Cela devrait permettre au chef d’orchestre slovène d’ajouter quelques assists à son compteur personnel. On compte sur toi Luka !

Le combiné à tenter

Les Clippers battent les Pelicans et les Blazers gagnent chez les Kings (2,30) : belle cote pour ce combiné spécial Conférence Ouest, spécial matchs de 4h. Les Clippers auront l’avantage d’affronter une équipe des Pelicans en plein doute, qui restent sur trois défaites de suite et possédant désormais un bilan négatif. Chez les Clips, le début de saison est solide, surtout que Paul George et Kawhi Leonard sont dans le bon rythme. Cela devrait suffire pour prendre le dessus, d’autant plus que la Nouvelle-Orléans sera privée de Lonzo Ball et potentiellement Eric Bledsoe. Du côté de Sacramento, les Blazers voudront enchaîner une quatrième victoire de suite. Parmi les trois précédentes, une contre les Kings justement, avec un large succès 125-99. De quoi être plutôt serein vu la dynamique de Portland, même si on ne parle pas de l’équipe la plus convaincante de ce début de saison. On compte cependant sur Damian Lillard et surtout C.J. McCollum, énorme en ce moment, pour guider les Blazers vers la win.

Une petite folie pour finir ?

Les Knicks battent les Nets dans le derby de New York (3,20) : un petit pari YOLO pour l’affrontement entre New York et Brooklyn ? Pourquoi pas. La cote des Knicks est très élevée, ce qui s’explique sans doute par leur mauvaise dynamique actuelle et la probable présence de Kevin Durant en face. Mais on sait que dans un derby, tout est possible et puis bon, les Knicks ont quand même montré quelques belles choses depuis la reprise…

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne