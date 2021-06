Preview de la soirée NBA : Kevin Durant probablement seul au monde, reste à voir qui sera son Wilson

C’est une petite nuit qui nous attend en ce mardi soir avec un seul match au programme mais pas n’importe quelle rencontre. Bucks vs Nets, Nets vs Bucks, le fameux Game 5 qui décide souvent de l’issue d’une série (sauf quand on s’appelle Dallas). Un James Harden qui semble déterminé à jouer (mais qui reste incertain), pas de Kyrie Irving et un beau duel à venir entre Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. On en a l’eau à la bouche, pas vous ?

2h30 : Nets – Bucks : On vous teasait déjà dans l’intro et pour cause, c’est une affiche de gala qui nous attend ce soir du côté du Barclays Center. Vaincu au Game 4, privé de Kyrie Irving et peut-être de James Harden (même s’il semble récupérer un peu plus chaque heure) pour le match de ce soir, Brooklyn se retrouve dans une situation bien délicate. Oublié l’enthousiasme qui accompagnait les deux premières victoires à la maison, c’est désormais aux Nets de craindre le pire pour la suite des hostilités. Pour ceux qui auront vu le dernier affrontement, il y a un élément qui saute aux yeux : il y a un match avec et sans Kyrie Irving. Et voilà que Brooklyn revient à la maison dans la même configuration face à un adversaire au complet et qui ne se privera pas pour enfoncer son hôte avant un Game 6 qu’on imagine tout aussi bouillant, mais cette fois au Fiserv Forum. Comment faire pour Steve Nash alors ? Dans l’optique où la Barbe ne puisse pas faire son retour (il va voir comment il se sent à l’échauffement) il lui reste un effectif costaud sur le papier avec des éléments très solides comme Joe Harris, Jeff Green, Bruce Brown, Blake Griffin ou encore Mike James. Malgré tout, on ne peut pas s’empêcher de penser que si victoire il y a ce soir pour les hommes en noir, elle rimera forcément avec une prestation MAJUSCULE d’un certain Kevin Durant. Après avoir vu ses deux copains sur la touche et même avec un retour à X% de l’arrière, KD va devoir sortir le grand jeu et il ne faudra pas parler mandarin quand il prendra 35 tirs dans le match. Bien cloisonné par la défense des Bucks, et en premier lieu P.J Tucker, le Snake a une revanche à prendre alors qu’il reste sur une de ses moins bonnes prestations dans cette campagne 2021. (28 points, 13 rebonds, 5 passes à 9/25 au tir, 1/8 du parking et cinq turnovers) Une défaite ce soir pourrait sonner le glas des espoirs des Nets dans cette série alors qu’elle offrirait deux balles de match à Giannis et sa bande dont une à domicile. On comprend mieux pourquoi Harden cherche à forcer un retour. Vous l’aurez compris, c’est bien un match capital qui se joue ce soir du côté de Brooklyn.

Harden is expected to test his hamstring in shoot-around today and has been determined to try and find a way to get cleared to play Game 5, sources tell ESPN. There are no guarantees on his status but Harden is trying to play with series 2-2. https://t.co/gYCTIKXXl8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021

Nets upgraded James Harden to questionable for Game 5 tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021

Harden has been determined to be cleared to play Game 5 for the Nets, sources said, and he's moved one step closer to joining Kevin Durant tonight with the series 2-2 vs. Milwaukee. https://t.co/bTRPQzSEPk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021

Nets et Bucks se retrouvent pour la cinquième fois et on sent que c’est peut-être un moment clé pour la suite (et fin) de cette série. Alors, plutôt les Daims pour le trois à la suite ou la révolte d’un certain serpent ? Brooklyn est une bête blessée, et c’est justement dans ces moments-là qu’il ne faut jamais baisser sa garde. Un conseil que Mike Budenholzer ferait bien de donner à ses troupes. Rendez-vous sur les réseaux aux alentours de 2h30 pour l’ouverture des festivités.