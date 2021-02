Les Rockets flippent pour Christian Wood : la cheville qui tourne salement, et une place au All-Star Game qui s’envole ?

Auteur d’un gros début de saison et pilier de la bonne dynamique actuelle des Rockets, Christian Wood vient de connaître un coup d’arrêt assez brutal. Cette nuit, du côté de Memphis, l’intérieur de Houston s’est méchamment tordu la cheville et la franchise texane est plutôt inquiète à son sujet. Y’a de quoi.

C’était l’une des images de la nuit, le genre d’image qui ne fait vraiment pas plaisir à voir. Dans le troisième quart-temps du match opposant les Grizzlies aux Rockets, alors qu’il tentait de pénétrer dans la raquette adverse sur une contre-attaque, Christian Wood a marché sur le pied de Ja Morant et comme souvent dans ces cas-là, la cheville a pris cher. Pas de bol, c’est la cheville droite qui est touchée, elle qui avait déjà obligé l’intérieur des Rockets à rater trois matchs fin janvier. Et cette fois-ci, Chris Bois devrait rater bien plus que trois matchs. Aidé par ses coéquipiers pour quitter le terrain et emmené aux vestiaires à l’aide d’une chaise roulante, Wood ne semble en effet pas prêt de revenir. L’image rappelle celle de Ja Morant justement en début de saison, la pépite des Grizzlies ratant finalement deux semaines de compétition à cause d’une entorse de niveau 2. Pour l’instant, on ne connaît pas le degré de gravité de la blessure de Wood mais si l’on en croit Tim MacMahon d’ESPN, les Rockets flippent un peu à son sujet. L’ancien joueur des Pistons va passer une IRM ce vendredi pour mesurer l’étendue des dégâts et évidemment, on croise les doigts pour que les nouvelles ne soient pas trop mauvaises.

Christian Wood left the game in a wheelchair after suffering an ankle injury Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pG8DeBgt38 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021

Vrai coup dur pour Wood et les Rockets, qui cartonnaient en ce moment. Recruté par Houston à l’intersaison pour trois ans et 41 millions de dollars, l’intérieur de 25 piges n’a pas perdu de temps pour justifier son contrat et surtout continuer son ascension après les belles choses montrées à Detroit sur le début d’année 2020. 22 points, 10,2 rebonds et 1,5 contre de moyenne, à 55,8% au tir dont 42,1% de loin, franchement c’est du sérieux. Tellement sérieux qu’il fait clairement partie des favoris dans la course au MIP en ce début de saison, avec en prime une chance de participer à son premier All-Star Game en carrière le mois prochain étant donné qu’il participe grandement au succès actuel des Rockets. Car si les Fusées ont eu du mal à décoller avec le bordel James Harden qui minait la franchise, elles restent aujourd’hui sur sept victoires en huit matchs, tout ça pour un bilan positif de onze succès pour dix revers. Si Christian Wood doit s’absenter pendant trois semaines voire plus, ses rêves de All-Star Game vont forcément s’envoler, et ses chances de décrocher le MIP à la fin de la saison diminuer. Malheureusement, les gros bobos font partie du jeu et Houston devra désormais se débrouiller sans lui, probablement en mettant DeMarcus Cousins dans le cinq comme c’était le cas fin janvier. DMC en avait profité pour noircir un peu les feuilles de stats (17,3 points, 14,3 rebonds, 4,7 passes, 1,7 interception, 1,0 contre), reste à voir s’il pourra ressortir ce genre de production sur une période plus longue.

Les Rockets ont la chance de posséder un calendrier très abordable sur le mois à venir, et pourraient donc limiter la casse en l’absence de Christian Wood. Mais ce genre de nouvelle de bon matin, ce n’est vraiment pas ce qu’on préfère.

