Avery Bradley absent entre trois et quatre semaines : le Heat ne sera donc jamais au complet, on a trouvé les Blazers de l’Est

Nouveau coup dur pour le Heat, qui vient donc de perdre Avery Bradley pour trois à quatre semaines alors que l’arrière venait à peine de revenir d’une quarantaine et d’une blessure au genou. Une nouvelle absence qui arrive au pire des moments pour le Heat qui traine toujours dans les bas-fond de l’Est à cause de, justement… toutes ses absences.

La poisse continue du côté de Miami. Les derniers finalistes NBA continuent leur saison cauchemar et devront faire de nouveau sans Avery Bradley, qui avait déjà manqué dix rencontres pour un problème au genou et à cause du COVID. À peine revenu que l’arrière est déjà reparti, pour trois à quatre semaines et pour une blessure au mollet droit qu’il a contracté lors de la défaite des siens face aux Wizards, wow quelle belle phrase de merde. Une absence qui tombe au pire des moments… car le Heat est en train de traverser une période très compliquée. Une période qui dure depuis le début de la saison et il faudrait déjà un bouquin entier pour faire le résumé des absents du Heat cette saison. À part Bam Adebayo, tous les leaders de l’effectif ont manqué plusieurs rencontres, à commencer par Jimmy Butler. Le franchise player a ainsi raté douze matchs cette saison à cause d’une convalescence due au Covid 19 qui a duré plus longtemps que prévu. Tyler Herro a pour sa part manqué sept rencontres, lui aussi pour des raisons sanitaires. Goran Dragic en a raté cinq, et Meyers Leonard est lui carrément out pour la saison après avoir subi une opération à l’épaule. Ces absences se sont évidemment faites ressentir sur les résultats du Heat qui, à la surprise générale, est actuellement… treizième à l’Est pour un bilan de 7 victoires et 14 défaites.

Tough injury news for the Heat: Guard Avery Bradley will miss 3-to-4 weeks with a strained right calf, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2021

Le Heat n’a pas su faire sans ses leaders et c’est toute la saison 2020/2021 qui est maintenant en danger à cause de ces longues et répétitives absences. Les hommes d’Erik Spoelstra n’ont jamais trouvé leur rythme et cela se voit dans les stats : Miami possède la 26ème attaque et la 21ème défense de la Ligue, bien loin des chiffres que la franchise aux trois titres avait proposé l’année dernière. C’est surtout en attaque que les absences se font ressentir. Top 10 la saison passée, le Heat n’y arrive plus cette saison et à quatre reprises déjà ils n’ont pas été capable de scorer plus de… 85 points en une rencontre, bienvenue en 2005. Le Heat pointe donc aujourd’hui à la treizième place, à 2,5 victoires des Playoffs, mais rien n’est évidemment joué. Il n’y a par exemple que trois victoires d’écart entre les Celtics, quatrièmes, et les Bulls, onzièmes, le Heat a donc encore toutes ses chances pour revenir en un claquement doigt dans le Top 8. Mais le second problème de Miami c’est que… pas mal d’équipes qu’on n’attendait pas forcément à ce niveau ont décidé semble-t-il de jouer les trouble-fêtes dans la course aux Playoffs. On pense évidemment aux Cavaliers et aux Knicks mais aussi à des Hornets ambitieux, ou même des Bulls qui, s’il se décident à trouver de la régularité, peuvent avoir leur mot à dire. Tout ça sans parler des Raptors qui vont forcément faire le push pour rejoindre le Top 8, des Hawks qui ont largement le talent ou même des Wizards de Beal et Westbrook qui sur un coup du sort peuvent encore avoir un déclic et commencer à gagner des matchs dans le sillage des hallucinantes performances de Bealou. La route s’annonce longue et il n’y a plus de temps à perdre pour Miami qui a l’air de payer à prix fort les conséquences du peu de temps de repos entre les Finales 2020 et le début de la saison actuelle.

Avery Bradley est out pour un mois, devenant le 467ème joueur du Heat a être contraint à s’asseoir sur le banc cette saison pour une durée significative. Début de saison très compliqué pour les Finalistes NBA 2020 qui sont plus proches d’une mini-crise que d’un début de comeback à l’Est. Allez Patoche, tu crois pas que c’est le moment de composer le numéro des Wizards pour voir si un certain arrière est disponible ?