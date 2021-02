Evan Fournier pourrait intéresser plusieurs équipes à la trade deadline : Vavane chez un contender… c’est pour bientôt ?

Agent libre cet été, Evan Fournier pourrait attirer la convoitise de plusieurs équipes à l’approche de la trade deadline. Qui veut d’un arrière qui shoot à 42%, dont 35% de loin et qui met l’ambiance dans le vestiaire avec du gros rap français ?

Quelle saison de merde pour le Magic. Après avoir pourtant lancé sa campagne 2020/2021 sur un encourageant 6-2, Orlando a très vite été ravagé par les blessures. Déjà privé de Jonathan Isaac après une blessure au ligament croisé contractée pendant la bulle, le Magic a perdu coup sur coup Markelle Fultz pour toute la saison, qui jouait jusque-là le meilleur basket de sa carrière, et Aaron Gordon pour quatre à six semaines sur une lourde entorse à la cheville. Sans plus de la moitié de leurs titulaires, la franchise de Floride est évidemment vite redescendue de son nuage en perdant douze de ses quatorze dernières rencontres, constat morbide faisant tomber à la douzième place de l’Est. Et dans une conférence où de nombreuse franchises se sont renforcées durant l’intersaison – Atlanta, Brooklyn, Washington – ou d’autres qui ont décidé de jouer les troubles-fêtes comme New York, Cleveland ou Charlotte, la qualification en Playoffs risque d’être fortement compromise et Orlando devra se battre jusqu’au bout pour accrocher ne serait-ce que le play-in tournament. Dans cet océan de désillusion, seul Nikola Vučević qui, mine de rien, claque sa meilleure saison en carrière, et Evan Fournier relèvent le niveau de l’équipe, et ce dernier pourrait donc attirer la convoitise de plusieurs équipes à l’approche de la trade deadline du 25 mars.

Libre à la fin de la saison, Evan Fournier sera-t-il toujours chaud pour continuer l’aventure Magic ? On sait que le Français a forcément au fond de sa tête le rêve d’un jour enfiler une bague de champion au doigt mais voilà… est ce qu’Orlando est l’endroit où il pourra un jour atteindre cet objectif ? Difficilement imaginable, surtout si le Magic décide de partir en mode reconstruction totale. Ainsi, si l’arrière, qui fêtera ses 29 ans en octobre, souhaite partir en fin de saison, il serait plus judicieux pour le Magic de le transférer dès maintenant dans l’optique de récupérer un peu de matos en échange. Et selon Tim Bontemps d’ESPN, plusieurs équipes seraient intéressées à l’idée d’acquérir le Français dans leur rang. Il faut dire que Fournier réalise de nouveau une saison très correcte (17,6 points à 44% au tir et 35% de loin, 2,5 rebonds et 3,6 passes en 28 minutes par match). À suivre car Fournier est capable d’apporter quelque chose dans n’importe quelle équipe de la Ligue et on l’imagine bien ici dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc chez un favori. On peut penser aux Celtics q vont forcément essayer de se renforcer avant la trade deadline, on pense aussi aux copains de LA qui sont toujours à la recherche de bon coups, et avec une équipe du côté de New York qui commence à chauffer petit à petit, Lawrence Frank et Rob Pelinka ont tout intérêt à être agressifs ces deux prochains mois. Enfin, des franchises comme les Raptors, le Heat, les Wizards ou les Mavs, qui réalisent des débuts de saison en dessous de leur attente, chercheront de nouvelles armes à ajouter à l’effectif pour inverser le cours de leur saison. On met d’ailleurs notre pièce sur les Sixers qui, eux aussi, doivent commencer à flipper en voyant les Nets débouler et qui verraient d’un bon œil l’arrivée d’un autre tireur de loin à aligner autour de Joel Embiid.

La trade deadline approche, avec ses nombreuses et habituelles rumeurs de transfert. Evan Fournier pourrait bien faire ses valises car le Français intéresse plusieurs équipes et avec un contrat finissant, le Magic n’hésitera pas à décrocher le téléphone pour écouter les offres.

Source texte : Bleacher Report

Source texte : ESPN