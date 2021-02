Les Bucks montent en puissance : quatre victoires de suite, quatre raclées infligées, le rouleau compresseur est-il lancé ?

Tout simplement inarrêtables au cours des deux dernières saisons régulières, les Bucks ont connu un départ moins impressionnant cette année. Cependant, depuis quelques matchs, le rouleau compresseur qu’on avait l’habitude de voir à Milwaukee semble avoir fait son retour. Giannis Antetokounmpo et ses copains restent sur quatre victoires easy et se rapprochent de la première place à l’Est, qu’ils connaissent si bien.

+28, +20, +18, +25. Les Blazers, les Pacers et les Cavaliers à deux reprises ont pris cher ces derniers jours face aux Bucks, visiblement vexés après leurs défaites du côté de la Nouvelle-Orléans et Charlotte en back-to-back fin janvier. Deux défaites qui avaient porté le bilan de Milwaukee à 11-8 après 19 matchs, la faute notamment à une défense bien moins performante que la saison dernière (131 et 126 points encaissés dans ces deux matchs notamment, avec 42 tirs primés accordés !). Au cours de cette première semaine de février, les hommes de Mike Budenholzer ont réussi à devenir plus respectables dans leur propre moitié de terrain et forcément, quand vous possédez l’une des attaques les plus redoutables de la NBA sur cette saison régulière (deuxième aux points marqués derrière Brooklyn avec 121,2, première à l’efficacité offensive avec 118,9 points pour 100 possessions), ça peut vite faire des gros cartons. En l’espace d’une petite semaine, les Bucks sont passés de la 17e place à l’efficacité défensive (110,7 points encaissés pour 100 possessions) à la huitième (108,9), un très gros jump qui nous rappelle les Daims des deux dernières saisons, quand ils ont terminé à chaque fois en tête de la NBA dans cette catégorie. Les bases du système défensif de Mike Budenholzer sont toujours les mêmes, on verrouille avant tout la raquette et on met au défi les équipes adverses de rentrer leurs 3-points. Comme l’indiquent Seth Partnow et Eric Nehm, spécialistes des analytics et des Bucks pour The Athletic, la défense accordait un pourcentage plus élevé à l’intérieur (60,3% en 2020-21 contre 55,1 en 2019-20) mais surtout derrière l’arc (39,9%, dernier en NBA, contre 36,5% la saison précédente), peut-être une conséquence des nombreux changements à l’intersaison et de cette volonté de Bud de switcher plus souvent après le fiasco des Playoffs 2020. Sur les quatre derniers matchs ? Dans la catégorie des 3-points, le pourcentage est tombé à 31,6% (43/136). C’est un petit échantillon et on sait que l’adresse extérieure peut beaucoup varier d’un match à l’autre sans forcément que la défense soit tellement plus solide, surtout quand vous jouez deux fois les Cavs (l’une des pires équipes derrière l’arc de la NBA), mais ça reste un chiffre qui compte.

Tout ça pour dire que les Bucks semblent retrouver le droit chemin, ou plutôt cette autoroute sur laquelle ils ont roulé lors des deux dernières années. Alors évidemment, on va voir ce que ça donne sur la durée, on n’efface pas les limites démontrées pendant une vingtaine de matchs en l’espace d’une petite semaine, aussi impressionnante soit-elle. Peut-être que Milwaukee avait besoin d’un mois et demi pour retrouver son équilibre défensif, perturbé par les arrivées (Jrue Holiday, D.J. Augustin, Bobby Portis, Bryn Forbes, Torrey Craig…) et départs (Eric Bledsoe, George Hill, Robin Lopez, Wesley Matthews…) de l’intersaison et le contexte actuel entourant la saison NBA 2020-21, ou peut-être que ce n’est qu’une embellie qui n’est pas destinée à se prolonger. Les prochains matchs des Bucks seront intéressants à suivre pour cette raison en particulier. Offensivement, ça devrait tourner, surtout avec un Giannis Antetokounmpo qui monte lui aussi en puissance sur un plan individuel, mais quid de la défense ? Les Daims ont un sacré programme et ça va représenter un gros test pour eux : dès ce lundi, ils vont se déplacer à Denver pour rendre visite à Nikola Jokic. Les Nuggets possèdent la cinquième meilleure attaque de la NBA à l’efficacité offensive (115,0) et la troisième aux points (115,4), tout en shootant à 38% du parking (sixième de la Ligue). Autrement dit, les Bucks vont être servis. Ensuite, après un déplacement du côté de Phoenix mercredi, Giannis et ses potes affronteront le Jazz à Salt Lake City. Utah, c’est 15 victoires en 16 matchs, la quatrième meilleure efficacité offensive de la NBA (115,4), la huitième meilleure attaque aux points marqués (114,3) mais surtout l’équipe la plus flippante from downtown, avec pas moins de 17 tirs primés rentrés par match à plus de 40% de réussite. Si Milwaukee veut continuer sa série de victoires et poursuivre sur sa très bonne dynamique actuelle, va falloir se montrer bien focus.

Après une semaine très bien négociée, les Bucks sont face à un gros road-trip à l’Ouest, et seront véritablement testés suite à un début de saison fait de hauts et de bas. Le rouleau compresseur est-il enfin lancé ? Ou est-ce que la défense de Milwaukee va une nouvelle fois accorder un wagon de points et de tirs extérieurs ? Rendez-vous dans quelques jours pour faire le point.

Source texte : The Athletic