Le JTT : le transfert de Derrick Rose, de retour chez les Knicks !

C’était la petite breaking news du dimanche. Hier, alors que les States se préparaient pour le fameux Super Bowl, Derrick Rose a changé d’écurie, lui qui a été transféré de Detroit à New York, son ancienne franchise. Ça valait bien un petit JTT, en direct sur Twitch.

Derrick Rose est donc de retour dans la Grosse Pomme. Après avoir porté le maillot des Knicks lors de la saison 2016-17, l’ancien MVP a été transféré à New York dimanche contre Dennis Smith Jr. et un second tour de Draft 2021. D-Rose va ainsi retrouver le coach Tom Thibodeau, pour qui il a déjà joué chez les Bulls au début de sa carrière puis du côté du Minnesota. Ce trade va rajouter un meneur supplémentaire dans le backcourt des Knicks, actuellement occupé par Elfrid Payton et Immanuel Quickley, sans oublier Austin Rivers et Alec Burks. Il y a donc pas mal de monde et on se demande comment cet échange va impacter la rotation de Thibs, notamment dans le cas de Frank Ntilikina. Scotché sur le banc depuis plusieurs matchs, Franky est-il destiné à rester un tourneur de serviette ? Est-ce que l’arrivée de D-Rose va le pousser vers la sortie ?

Allez, on part sur un replay de trois quarts d’heure pour bien analyser ce transfert de Derrick Rose aux Knicks, entre un OM – PSG, un Clippers – Kings, et un Super Bowl en approche.