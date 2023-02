Sorti de la rotation des Knicks, Derrick Rose pourrait bientôt être échangé par la franchise. Il se murmure que les Milwaukee Bucks seraient prêts à lui faire une place dans leur roster.

Au placard à New York, où il n’a plus joué depuis le 31 décembre, Derrick Rose va-t-il se relancer à Milwaukee ? C’est la rumeur du jour à Big Apple et elle nous est offerte par Marc Stein. Selon l’insider, souvent bien renseigné, les Bucks seraient motivés à l’idée de monter un échange pour récupérer le meneur vétéran de 34 ans.

Milwaukee has expressed trade interest in New York’s Derrick Rose ahead of Thursday’s 3 PM ET trade deadline, league sources say.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 8, 2023