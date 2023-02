Touché au genou depuis une trentaine de jours, Kevin Durant est contraint de déclarer forfait pour le match des étoiles. C’est sa quatrième absence de suite au All-Star Game pour cause de blessure…

Déception pour tous les fans des Nets qui souhaitaient revoir le Slim Reaper. Adrian Wojnarowski a douché tous leurs espoirs : KD est officiellement forfait pour le All-Star Game, n’étant pas assez remis de son bobo au genou. C’est la quatrième saison consécutive que Durantula rate le match des étoiles pour cause de blessure. Un chiffre insolite, mais qui prouve une chose : Kevin Durant déteste le mois de février.

On se retrouve vers le 22 février avec une update sur Kevin Durant. Ça fera 15 jours de repos en plus, we good. https://t.co/7g2RBSGbEl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2023

En 2020, le Slim Reaper était en pleine rééducation après une rupture du tendon d’Achille et a effectué une saison blanche. En 2021 et 2022 il s’était blessé et c’est donc la même chose cette année. Mis sur la touche depuis le 8 janvier dernier, KD n’est pas encore apte à refouler les parquets. Les Nets peuvent compter sur un Cam Thomas incandescent mais souhaitent retrouver leur ailier préféré le plus rapidement possible. Si Easy Money souhaitait revenir à ce moment-là, les Nets ne l’ont pas jugé assez prêt et son coach Jacque Vaughn n’a toujours pas donné de date de retour.

Vaughn says KD got a “really good report” in his checkup with the doctor — but he still hasn’t been cleared for contact. His return date remains unclear. — Nick Friedell (@NickFriedell) February 7, 2023

Vaughn dit que KD a eu de très bonnes nouvelles lors de son check-up chez le médecin, mais il n’a toujours pas été autorisé à avoir des contacts. La date de son retour reste incertaine.”

Un mal pour un bien pour le numéro 7 des Nets qui aura le temps de bien se remettre pendant encore une quinzaine de jours. C’est désormais officiel, KD ne sera pas au ASG alors… qui voyez-vous le remplacer ?

Source texte : NBA, ESPN